 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Володин призвал прокуроров жестче реагировать на входящих в «не ту дверь»

Володин о голой вечеринке: нужно жестче реагировать, когда открывают не ту дверь
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Генпрокуратуре следует жестче реагировать, когда кто-то «дверь не ту открыл», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в честь Дня работника прокуратуры. Володин, говоря о двери, напомнил слова певца Филиппа Киркорова, которыми он извинился за посещение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.

«Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать», — цитирует ТАСС Володина.

Киркоров извинился за «голую вечеринку» словами «зашел не в ту дверь»
Общество

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

Участники начали записывать видео с извинениями, в их числе был народный артист России Филипп Киркоров. Он назвал «оплошностью» участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отметив, что в жизни каждого человека бывают моменты, «когда зашел не в ту дверь».

«Мутабор» закрыли до конца марта 2024 года за нарушение санитарных норм. С последствиями столкнулись и участники вечеринки: Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб., а ее бизнесом заинтересовалась налоговая. Рэпера Vacio, у которого из одежды был только носок на причинном месте, арестовали на 15 суток. После отбытия ареста его арестовали повторно на десять суток, а затем вручили повестку в военкомат.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин прокуратура Настя Ивлеева
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Рэперу Vacio с «голой вечеринки» вручили повестку в военкомат
Общество
На клуб, где прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, подали в суд из-за музыки
Общество
Участвовавшего в «голой вечеринке» рэпера Vacio повторно арестовали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России» Политика, 16:22
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 16:22
Посольство в Греции сообщило об отсутствии угрозы здоровью сотрудникам Политика, 16:17
Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма Политика, 16:13
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть ₽390 тыс. за уплаченные проценты Недвижимость, 16:10
Purina назвала ложью утверждения о судорогах у собак и кошек из-за корма Бизнес, 16:02
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву Общество, 15:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма Политика, 15:56
Citi вслед за Bank of America и Barclays ухудшил прогнозы по нефти Brent Инвестиции, 15:53
Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн Общество, 15:43
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области Политика, 15:42
Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута» Спорт, 15:37
В Турции нашли тело пропавшей в горах российской туристки Общество, 15:36
РЖД запустит вагоны с двухметровыми полками Общество, 15:30