Володин призвал прокуроров жестче реагировать на входящих в «не ту дверь»

Володин о голой вечеринке: нужно жестче реагировать, когда открывают не ту дверь

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Генпрокуратуре следует жестче реагировать, когда кто-то «дверь не ту открыл», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в честь Дня работника прокуратуры. Володин, говоря о двери, напомнил слова певца Филиппа Киркорова, которыми он извинился за посещение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.

«Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать», — цитирует ТАСС Володина.

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

Участники начали записывать видео с извинениями, в их числе был народный артист России Филипп Киркоров. Он назвал «оплошностью» участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отметив, что в жизни каждого человека бывают моменты, «когда зашел не в ту дверь».

«Мутабор» закрыли до конца марта 2024 года за нарушение санитарных норм. С последствиями столкнулись и участники вечеринки: Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб., а ее бизнесом заинтересовалась налоговая. Рэпера Vacio, у которого из одежды был только носок на причинном месте, арестовали на 15 суток. После отбытия ареста его арестовали повторно на десять суток, а затем вручили повестку в военкомат.