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Ким Чен Ын назвал условие «полного уничтожения» Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

Северная Корея полностью уничтожит Южную, если та применит силу в отношении страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения оборонного предприятия. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южнокорейские власти в течение почти 80 лет придерживались политики конфронтации, нацеленной на свержение северокорейского режима и системы, считает лидер КНДР. Пхеньян воспринимает Южную Корею как самое враждебное государство, подчеркнул он.

КНДР, по словам Ким Чен Ына, «должна признать эту неизбежную, необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом. Страна, по его мнению, должна сделать приоритетом укрепление обороны и сил сдерживания.

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«Мы не позволим Республике Корея осмелиться использовать применить силу против нашей страны или поставить под угрозу наш суверенитет и безопасность», — сказал северокорейский лидер.

Он заверил, что готов без колебаний мобилизовать все имеющиеся у страны средства и силы, чтобы полностью уничтожить Южную Корею, если это произойдет.

Ким Чен Ын и ранее поручал армии быть готовой к «полному уничтожению» Южной Кореи вместе с США в случае провокаций с их стороны. Однако, с его точки зрения, отношения между Северной и Южной Кореей уже не «братоубийственные»: на Корейском полуострове сосуществуют «два самых враждебных государства», находящихся в состоянии войны.

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В конце декабря южнокорейская армия начала совместные учения с американскими военными. Маневры велись в течение недели у границы с КНДР и завершились 4 января.  КНДР раскритиковала маневры, назвав их «безрассудными» и приближающими «ад ядерной войны».

На следующий день, 5 января, северокорейские военные выпустили около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья в ответ на учения. Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.  Южная Корея объявила, что в ответ провела учебные стрельбы. По морской буферной зоне было выпущено около 400 снарядов — в два раза больше, чем КНДР.

Теги
Северная Корея КНДР Южная Корея Ким Чен Ын
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