 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Yonhap: КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья вблизи северной разграничительной линии с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации агентства, обстрелы шли с 9 до 11 по местному времени 5 января вблизи южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от неофициальной границы, никто не пострадал.

На фоне обстрелов власти Южной Кореи объявили эвакуацию жителей с острова Ёнпхёндо. «Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — заявил представитель местной администрации.

AP со ссылкой на южнокорейские официальные лица написало, что КНДР выпустила снаряды в рамках учений. По данным агентства, Южная Корея запланировала аналогичные учения.

КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи
Политика

Несколькими днями ранее, 28 декабря, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он отметил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы». По словам лидера КНДР, это резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.

В ноябре КНДР расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, которое действовало с сентября 2018 года. «Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, и разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах», — заявили тогда в Минобороны страны.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
Южная Корея обстрел КНДР эвакуация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Подольске произошел прорыв на теплотрассе при 24 градусах мороза Общество, 08:22
КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи Политика, 08:10
Десантис заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины Политика, 07:55
Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за обстрелов КНДР Политика, 07:39
В УВКПЧ ООН заявили, что все гражданские жизни имеют значение Политика, 07:27
Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ» Политика, 07:03
В МИДе заявили о превращении Украины в «цифровой полигон» НАТО Политика, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с волной мошенничества Технологии и медиа, 07:00
Politico узнала о подготовке США к новой войне на Ближнем Востоке Политика, 06:25
Вертолеты Ка-52М нанесли удары по пункту управления и бронетехнике ВСУ Политика, 06:21
«Страна.ua» показала руины фабрики, выпускающей одежду для Зеленского Политика, 06:02
В ряде регионов России энергетиков перевели в режим повышенной готовности Общество, 05:45
В «Росэнергоатоме» объяснили недопуск экспертов МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС Общество, 05:30
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,7 Общество, 05:07