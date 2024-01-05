КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья вблизи северной разграничительной линии с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации агентства, обстрелы шли с 9 до 11 по местному времени 5 января вблизи южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от неофициальной границы, никто не пострадал.

На фоне обстрелов власти Южной Кореи объявили эвакуацию жителей с острова Ёнпхёндо. «Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — заявил представитель местной администрации.

AP со ссылкой на южнокорейские официальные лица написало, что КНДР выпустила снаряды в рамках учений. По данным агентства, Южная Корея запланировала аналогичные учения.

Несколькими днями ранее, 28 декабря, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он отметил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы». По словам лидера КНДР, это резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.

В ноябре КНДР расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, которое действовало с сентября 2018 года. «Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, и разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах», — заявили тогда в Минобороны страны.