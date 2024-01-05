Южная Корея учебным огнем артиллерии ответила на стрельбу со стороны КНДР

В ответ на запуск КНДР снарядов по воде Южная Корея провела артиллерийские учения и объявила об эвакуации. В конце 2023-го северокорейский лидер поручил готовиться к войне, южнокорейский упомянул возможность упреждающего удара

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея провела артиллерийские учения с боевой стрельбой в ответ на запуск Северной Кореей около 200 снарядов по акватории у своего западного побережья, передает Yonhap.

Снаряды упали в морскую буферную зону к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.

В буферной зоне были запрещены учения и стрельбы, ее создали в результате соглашения от 2018 года для снижения напряженности на границе. В конце 2023 года Сеул частично приостановил действие соглашения в знак протеста против запуска северокорейского спутника-шпиона, в ноябре Пхеньян в одностороннем порядке отказался от договора.

Стрельба со стороны КНДР стала причиной приказа об эвакуации для жителей западных южнокорейских островов Ёнпхён и Пэннён. Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

В последний раз Северная Корея производила артиллерийские стрельбы по морской буферной зоне более года назад — в декабре 2022-го.

В конце прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он поручил военным «полностью уничтожить» США и Южную Корею, если те будут осуществлять провокации. Ким Чен Ын анонсировал запуск еще трех военных спутников, производство большего числа ядерных материалов и разработку новых ударных дронов.

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Опрошенные CBS эксперты сочли эти решения попыткой усилить свою позицию на случай переговоров с США. По их мнению, в течение 2024 года вдоль границы двух Корей могут произойти военные столкновения.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль пообещал в новогоднем обращении укрепить возможности по нанесению упреждающего удара, противоракетную оборону, а также контрмеры против ядерного оружия КНДР.

«Республика Корея строит подлинный, прочный мир с помощью силы, а не покорного мира, который зависит от доброй воли противника», — сказал Юн.