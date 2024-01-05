 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

Южная Корея учебным огнем артиллерии ответила на стрельбу со стороны КНДР

Южная Корея провела учебные стрельбы после запуска 200 снарядов со стороны КНДР
В ответ на запуск КНДР снарядов по воде Южная Корея провела артиллерийские учения и объявила об эвакуации. В конце 2023-го северокорейский лидер поручил готовиться к войне, южнокорейский упомянул возможность упреждающего удара
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея провела артиллерийские учения с боевой стрельбой в ответ на запуск Северной Кореей около 200 снарядов по акватории у своего западного побережья, передает Yonhap.

Снаряды упали в морскую буферную зону к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.

В буферной зоне были запрещены учения и стрельбы, ее создали в результате соглашения от 2018 года для снижения напряженности на границе.

В конце 2023 года Сеул частично приостановил действие соглашения в знак протеста против запуска северокорейского спутника-шпиона, в ноябре Пхеньян в одностороннем порядке отказался от договора.

Стрельба со стороны КНДР стала причиной приказа об эвакуации для жителей западных южнокорейских островов Ёнпхён и Пэннён. Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

В последний раз Северная Корея производила артиллерийские стрельбы по морской буферной зоне более года назад — в декабре 2022-го.

Белый дом обвинил Россию в использовании северокорейских ракет на Украине
Политика
Фото:Stringer / Reuters

В конце прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он поручил военным «полностью уничтожить» США и Южную Корею, если те будут осуществлять провокации. Ким Чен Ын анонсировал запуск еще трех военных спутников, производство большего числа ядерных материалов и разработку новых ударных дронов.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Опрошенные CBS эксперты сочли эти решения попыткой усилить свою позицию на случай переговоров с США. По их мнению, в течение 2024 года вдоль границы двух Корей могут произойти военные столкновения.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль пообещал в новогоднем обращении укрепить возможности по нанесению упреждающего удара, противоракетную оборону, а также контрмеры против ядерного оружия КНДР.
«Республика Корея строит подлинный, прочный мир с помощью силы, а не покорного мира, который зависит от доброй воли противника», — сказал Юн.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
КНДР Северная Корея Южная Корея стрельбы артиллерии
Материалы по теме
В Пусане напали на лидера оппозиции Южной Кореи
Политика
Ким Чен Ын исключил воссоединение с Южной Кореей
Политика
В Южной Корее отрепетируют отражение внезапного нападения «в стиле ХАМАС»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Осужденный за убийство паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО Спорт, 11:42
Как использовать не 10%, а все 100% мозга: раскрываем свой потенциал Pro, 11:38
Китай испытал свой первый электросамолет Технологии и медиа, 11:38
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:26
В Сербии болельщики вывесили баннер о Белгороде во время матча Евролиги Спорт, 11:23
В России на 60% выросли продажи автомобилей Экономика, 11:17
Какие экономики показали лучшие результаты в 2023 году — The Economist Pro, 11:15
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Южная Корея учебным огнем артиллерии ответила на стрельбу со стороны КНДР Политика, 11:05
Что мешает сделать связь 5G доступной всем — Fast Company Pro, 10:51
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:46
Россиянка в 16 лет проиграла свой первый четвертьфинал на турнире WTA Спорт, 10:41
В Германии более 20 человек пострадали при пожаре в больнице Общество, 10:34
Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с препаратом от малярии Общество, 10:32
Путин запретил арест счетов типа С. Что это значит для обмена активами Инвестиции, 10:30