 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

КНДР объяснила артиллерийский огонь в сторону Южной Кореи

КНДР назвала артиллерийский огонь ответом на учения Южной Кореи
Пхеньян и Сеул произвели сотни артиллерийских ударов по морской буферной зоне и обменялись обвинениями, возложив вину друг на друга. В КНДР считают, что южнокорейские учения приближают «ад ядерной войны»
Эвакуированные жители&nbsp;южнокорейского острова&nbsp;Ёнпхёндо
Эвакуированные жители южнокорейского острова Ёнпхёндо (Фото: Newsis / XinHua / Global Look Press)

Артиллерийский огонь был открыт северокорейскими войсками в ответ на учения, которые провела Южная Корея в этом году, сообщил Генеральный штаб КНДР, передает Yonhap.

Северокорейские военные заявили, что произвели 192 выстрела из 47 орудий, а «направление морской боевой стрельбы не оказывает никакого косвенного воздействия на острова Ёнпхён и Пэннён», принадлежащие Южной Корее. В КНДР назвали обвинения Сеула и объявление об эвакуации с островов «совершенно надуманным утверждением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение».

«Если наши враги предпримут провокационные действия под предлогом так называемого ответа, наша армия продемонстрирует беспрецедентный уровень решительного реагирования», — сообщили в Генштабе КНДР и добавили, что «понятие [общей] этнической принадлежности и родства уже стерты из нашего восприятия».

Военные учения южнокорейских и американских войск длились в течение недели и завершились накануне, 4 января, они состоялись близ границы с КНДР с использованием тяжелых орудий. Тренировка была направлена на проверку и повышение боеготовности, имитируя агрессию противника.

КНДР раскритиковала маневры, назвав их «безрассудными» и приближающими «ад ядерной войны».

Белый дом обвинил Россию в использовании северокорейских ракет на Украине
Политика
Фото:Stringer / Reuters

Артиллерийский огонь КНДР открыла утром 5 января. В Южной Корее сообщили, что он велся по морской буферной зоне к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море. Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Южная Корея объявила, что в ответ провела учебные стрельбы. По морской буферной зоне было выпущено около 400 снарядов — в два раза больше, чем КНДР.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В буферной зоне были запрещены учения и стрельбы, ее создали в результате соглашения от 2018 года для снижения напряженности на границе. В конце 2023 года Сеул частично приостановил действие соглашения в знак протеста против запуска северокорейского спутника-шпиона, в ноябре Пхеньян в одностороннем порядке отказался от договора.

Сколько ядерного оружия у КНДР и при каких условиях она его использует
Политика
Фото:Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил армии готовиться к войне и приказал быть готовыми к «полному уничтожению» США и Южной Кореи в случае провокаций с их стороны. Он пообещал запустить больше военных спутников и увеличить выпуск ударных дронов. Опрошенные CBS аналитики объяснили это выступление попыткой усилить свою переговорную позицию на случай диалога в Вашингтоном.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль пообещал в новогоднем обращении укрепить возможности по нанесению упреждающего удара.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
КНДР Северная Корея артиллерийский обстрел
Материалы по теме
Сколько ядерного оружия у КНДР и при каких условиях она его использует
Политика
Ким Чен Ын исключил воссоединение с Южной Кореей
Политика
Как война правительства Южной Кореи с наркотиками обернулась трагедией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Иране арестовали подозреваемых в теракте с 89 погибшими Политика, 16:09
Гладков показал последствия ночных обстрелов Белгорода Политика, 15:57
Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Гонконге Спорт, 15:42
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя Технологии и медиа, 15:37
В клубе РПЛ фразой «с кем не бывает» ответили на избиение девушки игроком Спорт, 15:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:28
КНДР объяснила артиллерийский огонь в сторону Южной Кореи Политика, 15:10
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве на Рождество Город, 15:02
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 15:02
Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Еврокубка с участием УНИКСа Спорт, 14:41
Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье Город, 14:28
Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью Общество, 14:21
Доля России в поставках газа Европе сократилась до 13% Бизнес, 13:59
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы Политика, 13:44