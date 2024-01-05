КНДР объяснила артиллерийский огонь в сторону Южной Кореи

Пхеньян и Сеул произвели сотни артиллерийских ударов по морской буферной зоне и обменялись обвинениями, возложив вину друг на друга. В КНДР считают, что южнокорейские учения приближают «ад ядерной войны»

Эвакуированные жители южнокорейского острова Ёнпхёндо (Фото: Newsis / XinHua / Global Look Press)

Артиллерийский огонь был открыт северокорейскими войсками в ответ на учения, которые провела Южная Корея в этом году, сообщил Генеральный штаб КНДР, передает Yonhap.

Северокорейские военные заявили, что произвели 192 выстрела из 47 орудий, а «направление морской боевой стрельбы не оказывает никакого косвенного воздействия на острова Ёнпхён и Пэннён», принадлежащие Южной Корее. В КНДР назвали обвинения Сеула и объявление об эвакуации с островов «совершенно надуманным утверждением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение».

«Если наши враги предпримут провокационные действия под предлогом так называемого ответа, наша армия продемонстрирует беспрецедентный уровень решительного реагирования», — сообщили в Генштабе КНДР и добавили, что «понятие [общей] этнической принадлежности и родства уже стерты из нашего восприятия».

Военные учения южнокорейских и американских войск длились в течение недели и завершились накануне, 4 января, они состоялись близ границы с КНДР с использованием тяжелых орудий. Тренировка была направлена на проверку и повышение боеготовности, имитируя агрессию противника. КНДР раскритиковала маневры, назвав их «безрассудными» и приближающими «ад ядерной войны».

Артиллерийский огонь КНДР открыла утром 5 января. В Южной Корее сообщили, что он велся по морской буферной зоне к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море. Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Южная Корея объявила, что в ответ провела учебные стрельбы. По морской буферной зоне было выпущено около 400 снарядов — в два раза больше, чем КНДР.

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В буферной зоне были запрещены учения и стрельбы, ее создали в результате соглашения от 2018 года для снижения напряженности на границе. В конце 2023 года Сеул частично приостановил действие соглашения в знак протеста против запуска северокорейского спутника-шпиона, в ноябре Пхеньян в одностороннем порядке отказался от договора.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил армии готовиться к войне и приказал быть готовыми к «полному уничтожению» США и Южной Кореи в случае провокаций с их стороны. Он пообещал запустить больше военных спутников и увеличить выпуск ударных дронов. Опрошенные CBS аналитики объяснили это выступление попыткой усилить свою переговорную позицию на случай диалога в Вашингтоном.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль пообещал в новогоднем обращении укрепить возможности по нанесению упреждающего удара.