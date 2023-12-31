Ким Чен Ын исключил воссоединение с Южной Кореей

Ким Чен Ын заявил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, и отметил, что слово «война» становится реальностью. Он предупредил, что ядерные силы КНДР перейдут к «серьезным действиям» при попытке конфронтации США и Южной Кореи

Ким Чен Ын (третий слева) (Фото: KCNA / Reuters)

На Корейском полуострове в настоящее время сохраняется постоянная кризисная ситуация, которая выходит из-под контроля из-за «безоглядной мании конфронтации с КНДР и военно-провокационных шагов» США и Южной Кореи, слово «война» приближается к тому, чтобы стать реальностью, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

«Оглядываясь на давние межкорейские отношения, наша партия приходит к общему выводу, что воссоединение не может быть достигнуто в любое время с Республикой Корея, которая избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с нашей линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», — говорилось в докладе генсека на пленуме ЦК.

По словам Ким Чен Ына, отношения между Северной и Южной Кореей уже не «братоубийственные»: на Корейском полуострове сосуществуют «два самых враждебных государства», находящихся в состоянии войны. Он утверждает, что спровоцировать конфликт могут «враждебные действия» США и Южной Кореи.

Ким Чен Ын пообещал, что в случае попытки Вашингтона и Сеула пойти на военную конфронтацию с Пхеньяном ядерные силы сдерживания КНДР без колебаний перейдут к серьезным действиям.

28 декабря северокорейский лидер призвал армию и военную промышленность КНДР активизировать усилия по подготовке к возможной войне.

США и Южная Корея наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного разведывательного спутника «Манригён-1» в конце ноября. 19 декабря Вашингтон и Сеул провели воздушные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B.

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В связи с запуском КНДР разведывательного спутника Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Пхеньяном от 19 сентября 2018 года. В ответ Северная Корея расторгла соглашение, обвинив соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».