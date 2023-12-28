Ким Чен Ын призвал к активизации подготовки к возможной войне

Армии Северной Кореи и военной промышленности следует активизировать усилия по подготовке к возможной войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Поставлены боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея 21 ноября запустила разведывательный спутник «Манригён-1. В сообщении ЦТАК тогда подчеркивалось, что это повысит готовность страны к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов». Позже в Северной Корее заявили, что будут будет расценивать как объявление войны вмешательство в работу спутников страны.

Примерно за день до пуска американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане. В ВМС Южной Кореи сообщили, что это показывает «полную решимость» обеих стран «реагировать на нарастающие ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи».

После запуска спутника Белый дом заявил, что «решительно осуждает» этот шаг как нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку при нем использовались технологии баллистических ракет, что запрещено документом.