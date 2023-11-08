В Малом театре ответили на сообщения о параличе у Соломина после инсульта

В Малом театре ответили на сообщения о параличе части тела у Соломина

Юрий Соломин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Он в стабильном состоянии и пока решает рабочие вопросы в удаленном режиме», — уточнили в театре.

Так в пресс-службе театра ответили на сообщения телеграм-канала Mash о том, что у артиста после инсульта парализовало левую сторону тела.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила РБК, что у Соломина не нарушена работа рук. «Я его не видела. Буквально недавно разговаривала с его внучкой, она сказала, что у него руки и ноги работают», — уточнила Михайлова.

Соломина госпитализировали 6 ноября. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. Артиста положили в реанимацию, в больнице оценили его состояние как тяжелое, сообщили 7 ноября «РИА Новости».

Об этом же писал Mash, который упоминал, что Соломину диагностировали инсульт. Позже директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила, что у Соломина был инсульт, но отметила, что врачи дают положительные прогнозы.

Соломину 88 лет. Он народный артист СССР и занимает пост художественного руководителя Малого театра с 1988 года. Служить там он начал еще в 1957-м, сразу после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина.