В больнице назвали тяжелым состояние Юрия Соломина

Юрий Соломин накануне упал в обморок на улице по дороге в Малый театр. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. По данным Mash, у 88-летнего артиста подтвердили инсульт

Юрий Соломин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «РИА Новости» сообщили в медучреждении.

«Находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в медучреждении, Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным Mash, у Соломина подтвердился инсульт. Состояние осложняют тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз, отмечает телеграм-канал.

Соломину 88 лет. Он был госпитализирован накануне, 6 ноября. «Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр», — говорила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. Mash тогда отмечал, что к приезду врачей артист пришел в себя, жаловался на слабость в левой руке, головокружение и тошноту.

Пост худрука Малого театра Соломин занимает с 1988 года, в труппу его приняли в 1957-м, по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1960-х он начал преподавать в училище, а в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».



За годы службы в театре Соломин сыграл в десятках спектаклей, таких как «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп», «Горе от ума», а также поставил ряд спектаклей как режиссер («Лес», «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница»). Среди его наиболее известных ролей в кино и на телевидении — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить…». Всего актер сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Соломин — лауреат государственных премий России за вклад в развитие кино, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2020-м был удостоен звания Героя Труда. Он старший брат актера и режиссера, народного артиста РСФСР Виталия Соломина, умершего в 2002 году.