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В Малом театре сообщили об улучшении состояния Юрия Соломина

В Малом театре рассказали о положительной тенденции у Соломина после инсульта
Юрий Соломин
Юрий Соломин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина после инсульта наблюдается положительная тенденция, сообщила РБК директор театра Тамара Михайлова.

«Есть некоторая положительная тенденция, говорить, что намного лучше, не могу, но лучше. Как вы понимаете, это взрослое заболевание и надолго», — рассказала она.

В Малом театре ответили на сообщения о параличе части тела у Соломина
Общество
Юрий Соломин

Соломину 88 лет. Народный артист СССР попал в больницу 6 ноября. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. В больнице тогда сообщили, что Соломин был в тяжелом состоянии в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Директор театра Тамара Михайлова заявила, что врачи диагностировали у артиста инсульт, но дали положительные прогнозы. Позже в пресс-службе театра уточнили, что Соломин перенес инсульт в легкой форме, он находится в палате интенсивной терапии и занимается рабочими вопросами в удаленном режиме.

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Теги
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