Частную котельную в Подольске передадут муниципалитету после аварии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Частную котельную в подмосковном Климовске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба.

«У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать ее и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10-го числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что с объекта сняли особый режим. Из-за режимного статуса ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), где расположена котельная, местные власти не имели к ней доступа.

Воробьев рассказал, что вопрос удалось решить с помощью правоохранительных органов. «Теперь доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль», — сообщил он.

В подмосковном Подольске 4 января прорвало теплотрассу, тогда в городе стояли 24-градусные морозы. В микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, писал телеграм-канал Baza.

В котле на Климовском патронном заводе, от которого поступает тепло в микрорайон, произошел гидравлический удар. Власти причиной аварии назвали «резко возросшее потребление».

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В Подольске ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В организации, обслуживающей котельную, провели обыски, ее руководство допросили.

Первый котел для подачи тепла в дома запустили 5 января. Накануне Воробьев сообщил о запуске второго котла. По его словам, это позволило поднять температуру в домах и дать «необходимый объем горячей воды». Жителей Климовска в связи с ситуацией освободили от оплаты отопления за январь.