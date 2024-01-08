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Общество ,  
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С жителей Подольска не будут брать плату за отопление после аварии

Воробьев пообещал жителям Подольска компенсации из-за ЧП с отоплением

Жители Климовска (микрорайон в подмосковном Подольске), где произошла авария в котельной и пропало отопление в домах, не будут платить за отопление за январь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет», — написал Воробьев.

Он также пообещал, что пострадавшим местным жителям компенсируют затраты на электроэнергию. «Оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявления подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — объяснил глава Подмосковья.

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4 января в подмосковном Подольске прорвало теплотрассу, когда в городе были 24-градусные морозы. В микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, писала Baza.

В котле на Климовском патронном заводе, от которого поступает тепло в микрорайон, произошел гидравлический удар. Власти в качестве причины аварии назвали «резко возросшее потребление».

В Подольске ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В организации, обслуживающей котельную, которая обеспечивает теплом Климовск, провели обыски и допросили ее руководство.

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Запустить один из котлов для подачи тепла в дома удалось 5 января.

Теги
Подмосковье Андрей Воробьев Подольск отопление электроэнергия коммунальные платежи
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