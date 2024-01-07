СК провел обыски после аварии на котельной в Подольске

СК провел обыски после аварии на котельной в Подольске. Видео

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Следователи и криминалисты подмосковного СК провели обыски в связи с аварией на теплосетях в Подольске, из-за которой тысячи жителей микрорайона Климовск остались без тепла и горячей воды. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Авария произошла 4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая обеспечивала теплом этот район. Для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания на базе спортивного центра «Юность». Власти Подмосковья сообщили, что к 7 января были запущены два котла для подачи тепла в дома.