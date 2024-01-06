В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления

Последствия прорыва теплотрассы пытаются устранить с 4 января. С тех пор проблемы возникли и в котельной на территории режимного предприятия

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В городском округе Подольск введен локальный режим ЧС. Причиной стал тот факт, что уже несколько дней в многоквартирных домах Климовска (микрорайон на юге Подольска) нет отопления из-за прорыва на магистральной линии.

Как рассказал в своем Telegram глава округа Григорий Артамонов, решение о режиме ЧС было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую входят в том числе сотрудники МЧС и работники прокуратуры. По его словам, это позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации ЧП.

Проблемы в Климовске начались на фоне сильных морозов. 4 января прорвало теплотрассу, и подача отопления в часть микрорайона была прекращена. Власти сообщили об устранении течи и пообещали, что тепло в дома вскоре вернется.

5 января было объявлено, что при запуске котла на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) были выявлены технические неполадки.

В субботу около 11:30 Артамонов рассказал, что система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Также он отметил, что первый котел на КСПЗ удалось запустить, а второй продолжают ремонтировать.

Спустя час Артамонов написал, что работу котельной удалось стабилизировать, и начинается подключение многоквартирных домов. «Прошу жителей при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций», — написал он.

Власти уже пообещали произвести перерасчет за коммунальные услуги. Всем нуждающимся пообещали теплые одеяла. В местную больницу доставили тепловые пушки, а на базе дома культуры «Машиностроитель» и в гимназии имени Подольских курсантов организовали пункты обогрева.