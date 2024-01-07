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СК начал обыски и допросы из-за аварии на котельной в Подольске

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с отоплением в Подольске
В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи допрашивают руководство организации, обслуживающей частную котельную в Подольске, где без отопления в мороз осталось 170 домов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

Проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство организации, обслуживавшей котельную.

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По версии следствия, 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), в результате чего жилые помещения, медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды при 24-градусных морозах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате ЧП без отопления осталось 170 домов в Климовске. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что региональные власти почти сутки «находились в неведении» по поводу сложившейся ситуации, так как ЗАО «КСПЗ» является режимным объектом, что не позволяет местным чиновникам контролировать его подготовку к зиме.

В Подольске объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации, местным жителям пообещали пересчитать квитанции за коммунальные услуги.

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Для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания на базе спортивного центра «Юность». Как сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, сейчас на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной меняют запорную арматуру, это позволит вернуть тепло в 33 дома. В ближайшее время также запланирован запуск отопления в дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и улице Мичурина, добавил Артамонов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область Подольск СК России
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В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления
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