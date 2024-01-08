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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о срыве шести попыток ротации ВСУ

Российские Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные сорвали шесть попыток ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп», — рассказал Гордеев.

Также российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили агентству в Минобороны.

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7 января Минобороны России доложило, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ.

Кроме того, по данным ведомства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области.

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Теги
Минобороны ВСУ Украина ротация Военная операция на Украине
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