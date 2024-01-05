Вертолеты Ка-52М нанесли удары по пункту управления и бронетехнике ВСУ

Российские военные на вертолетах Ка-52 нанесли удары по позициям Украины на донецком направлении, сообщило Минобороны.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В атаке также участвовали вертолеты Ми-28 и Ми-8. Удары были нанесены при помощи неуправляемых авиационных ракет.

Накануне, 4 января, Минобороны отчиталось о перехвате трех снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожении 37 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

3 января ведомство сообщило, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове.