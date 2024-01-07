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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ призвали «не делать катастрофу» из данных о задержке поставок F-16

Игнат: не надо делать катастрофу из данных о задержке поставок F-16 Киеву Данией
Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не создавать «катастрофу» после появления сведений о возможной задержке поставок истребителей F-16 на Украину Данией. Об этом он заявил во время телемарафона, передает «РБК Украина».

Накануне издание Berlingske сообщило со ссылкой на датское Минобороны, что страна отложила первые поставки истребителей Киеву F-16 на срок до полугода. О планах передать Украине истребители в районе Нового года ранее говорила датский премьер Метте Фредриксен. Однако в оборонном ведомстве заявили, что «речь может идти о втором квартале» 2024-го.

Игнат, комментируя публикацию, призвал ориентироваться на официальные источники, в частности размещенные на сайте Минобороны Дании. Он обратил внимание, что ведомство не делало официальных заявлений относительно отсрочки поставок.

Дания отложила поставку истребителей F-16 на Украину
Политика
Истребитель F-16

Затем он вернулся к материалу Berlingske: «Какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить, потому что это не слишком раскрывается. Давайте смотреть официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-либо катастрофу», — сказал Игнат.

Дания обещала передать Украине 19 истребителей F-16. В Минобороны страны поясняли, что поставка зависит от ряда условий, в том числе прохождения украинскими пилотами программы обучения, создания на Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16. Какие требования пока не выполнены, в ведомстве не уточнили.

Кроме Дании передать Украине истребители F-16 обещали Нидерланды и Бельгия. Все эти страны рассчитывают на получение более современных F-35 взамен отданных Киеву.

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Теги
ВСУ истребители F-16 Украина Дания поставки оружия
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