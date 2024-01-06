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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили об участии 34 стран в подготовке солдат ВСУ

Генштаб ВСУ: 34 страны участвуют в обучении украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине

В подготовке солдат Вооруженных сил Украины участвуют 34 государства, сообщил в интервью «Армия-информ» начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран.

«В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает на сегодняшний день 34 государства», — сказал он.

В них входят большинство стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Грузия, Молдавия и другие, пояснил Таран. Он добавил, в состав не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, однако инструкторы от стран также участвуют в подготовке.

Также генерал-майор назвал Великобританию «неоспоримым лидером» в организации базовой общевойсковой подготовки, а также современных командиров младшего звена. По его словам, с начала военной операции Лондон подготовил свыше 30 тыс. военных., а с 2014 года — более 50 тыс.

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Британия начала программу подготовки украинских военных в начале июля 2022 года, к середине июля 2023 года ее окончили 18 тыс. солдат ВСУ. В декабре 2023 года первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения на истребителях F-16 в Великобритании и перешли к тренировкам в Дании.

Лондон планирует в 2024-м продолжить оказывать Украине военную поддержку и подготовку бойцов ВСУ.

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Теги
Генеральный штаб ВСУ ВСУ обучение военных Великобритания
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