На Украине заявили об участии 34 стран в подготовке солдат ВСУ

В подготовке солдат Вооруженных сил Украины участвуют 34 государства, сообщил в интервью «Армия-информ» начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран.

«В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает на сегодняшний день 34 государства», — сказал он.

В них входят большинство стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Грузия, Молдавия и другие, пояснил Таран. Он добавил, в состав не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, однако инструкторы от стран также участвуют в подготовке.

Также генерал-майор назвал Великобританию «неоспоримым лидером» в организации базовой общевойсковой подготовки, а также современных командиров младшего звена. По его словам, с начала военной операции Лондон подготовил свыше 30 тыс. военных., а с 2014 года — более 50 тыс.

Британия начала программу подготовки украинских военных в начале июля 2022 года, к середине июля 2023 года ее окончили 18 тыс. солдат ВСУ. В декабре 2023 года первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения на истребителях F-16 в Великобритании и перешли к тренировкам в Дании.

Лондон планирует в 2024-м продолжить оказывать Украине военную поддержку и подготовку бойцов ВСУ.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.