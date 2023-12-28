Хостинг-провайдер назвал «технической» блокировку сайта Киркорова

После прошедшей в клубе Mutabor «голой вечеринки», на которой в том числе присутствовал Киркоров, его сайт оказался заблокирован. Хостинг-провайдер сказал РБК, что «никаких запретов на работу сайта не поступало»

Филипп Киркоров (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Блокировка сайта Киркорова — «техническая» и не связана с Роскомнадзором, сообщил РБК хостинг-провайдер сайта компания «Спринтхост».

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало <...> Блокировка техническая», — заявили в компании. В «Спринтхосте» добавили, что сами пытаются связаться с веб-мастером Филиппа Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.

«На все контактные адреса связанные с аккаунтом Филиппа Киркорова направлена вся подробная информация еще 2 недели назад. Сложившаяся ситуация — это просто невероятное стечение обстоятельств», — уточнили РБК в «Спринтхосте»

Накануне сайт артиста перестал открываться.

Киркоров, также как и Ксения Собчак, Анна Асти, Алена Водонаева, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие, присутствовали на организованной блогером Настей Ивлеевой вечеринке Almost Naked («Почти голый»), которая в ночь на 21 декабря прошла в московском клубе Mutabor. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. В итоге его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Киркоров также принес свои извинения за посещение вечеринки, отметив, что получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере. «Не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. <...> Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил он.

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Несмотря на это, накануне телеканал ТНТ убрал народного артиста с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив его на комика Павла Волю. Директор телеканала Тина Канделаки в своем телеграм-канале рассказала, что ТНТ занимается пересъемками ряда сцен в фильме, не уточнив при этом, останется ли в фильме Киркоров.

Источники РБК также сообщали, что телеканалы обсуждают возможность убрать из «голубых огоньков» участников «голой вечеринки». Один из них отметил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.