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Трамп предупредил США о третьей мировой из-за кассетных боеприпасов

Трамп: поставка Украине кассетных боеприпасов затягивает США в третью мировую войну
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп осудил решение нынешнего главы государства Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы. Заявление экс-президента опубликовал в Twitter его сын Дональд Трамп-младший.

«Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией [США]», — заявил Трамп.

Он добавил, что аргумент Вашингтона о решении отправить кассетные боеприпасы из-за нехватки у Штатов других снарядов, лишь подчеркивает необходимость срочного прекращения «кровавого», «опасного» и «вышедшего из-под контроля» конфликта. Трамп призвал прекратить военные действия и сосредоточиться на жизненно важных интересах США.

Белый дом объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Вашингтон при этом признал, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче. Киев предоставил американской стороне гарантии, что будет использовать эти боеприпасы с осторожностью.

Против передачи таких снарядов выступили ООН, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Австрия и Китай. Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что если США поставят Украине кассетные боеприпасы, российские вооруженные силы вынуждены будут применить аналогичные средства.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.

США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

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Дональд Трамп США кассетные боеприпасы
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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