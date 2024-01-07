 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Выборы в США ,  
0 

WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа

WP: Обама призвал Байдена усилить предвыборную кампанию из-за Трампа
Сюжет
Выборы в США
Экс-президент США призвал нынешнего американского лидера и его сторонников усилить предвыборную кампанию и вести ее более агрессивно из-за опасений по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета

Экс-президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию из-за опасений по поводу возможного возвращения к власти республиканца Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

По данным издания, Обама, в частности, говорил напрямую с Байденом и его помощниками и сторонниками о необходимости наделить штаб действующего президента полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом.

По мнению экс-президента, кампании Байдена нужно больше людей, принимающих решения на высшем уровне в ее штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр). Обама не рекомендовал конкретных людей, но упомянул Дэвида Плауффа, который руководил предвыборной гонкой бывшего лидера США в 2008 году. Разговор Обамы с Байденом на тему предстоящих выборов состоялся во время частного обеда в Белом доме, сообщил один из собеседников. О встрече ранее не сообщалось.

Трамп обжалует недопуск к праймериз в Колорадо в феврале
Общество

Во время обеда Обама также упомянул свою кампании по переизбранию в 2012 году, когда некоторые из его главных помощников, в том числе Дэвид Аксельрод и Джим Мессина, покинули Белый дом, чтобы взять на себя «операцию по переизбранию» в Чикаго. Байден, напротив, оставил своих ближайших помощников в Белом доме, хотя они участвуют во всех ключевых решениях, принимаемых в ходе кампании, указывает газета.

Бывший американский лидер посоветовал проводить гонку более агрессивно, чтобы быть более гибкими в условиях конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет выдвинут Трамп, рассказали источники.

В августе прошлого года WP писала, что Обама на обеде, состоявшемся в конце июня в Белом доме, предупредил Байдена о высокой поддержке Трампа среди республиканцев и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь нынешнему лидеру переизбраться на второй срок. Экс-президент отметил, что Трамп может стать гораздо более грозным кандидатом, чем демократы думают.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Байден на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания упрекнул Трампа в «восхищении» президентом России Владимиром Путиным и назвал его угрозой демократии. «Кампания Дональда Трампа посвящена ему. Не Америке, не вам», — заявил он.

Экс-президент в свою очередь на предвыборном митинге в штате Айова назвал выступление своего соперника «жалким предвыборным мероприятием, нагнетающим страх».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Барак Обама Дональд Трамп Джо Байден предвыборная кампания
Материалы по теме
Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 млн
Бизнес
МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать»
Политика
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Миссури пригрозили не допустить Байдена к участию в праймериз штата Политика, 04:40
WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа Политика, 04:28
Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет Спорт, 03:56
Протоиерей Ткачев подтвердил свое назначение настоятелем вместо Уминского Политика, 03:29
Партии из правящей коалиции призвали Шольца поставить Taurus Киеву Политика, 03:27
В Венгрии сочли невозможной архитектуру безопасности в Европе без России Политика, 02:54
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС Политика, 02:17
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путин пообещал обсудить с Шойгу проблемы семей погибших на Украине Политика, 02:13
Путин в поздравлении с Рождеством заявил о единстве вокруг идеала добра Общество, 01:37
Патриарх Кирилл пожелал озарения светом Христовой правды, а не смартфонов Общество, 00:52
Bloomberg сообщил о заправленных водой ракетах в армии Китая Политика, 00:43
Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших в военной операции Политика, 00:10
Зеленский повысил в звании главу СБУ Василия Малюка Политика, 06 янв, 23:49
Как вырос в России рынок нелегальных сервисов. Инфографика Технологии и медиа, 06 янв, 23:31