WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа

Экс-президент США призвал нынешнего американского лидера и его сторонников усилить предвыборную кампанию и вести ее более агрессивно из-за опасений по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета

Экс-президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию из-за опасений по поводу возможного возвращения к власти республиканца Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

По данным издания, Обама, в частности, говорил напрямую с Байденом и его помощниками и сторонниками о необходимости наделить штаб действующего президента полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом.

По мнению экс-президента, кампании Байдена нужно больше людей, принимающих решения на высшем уровне в ее штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр). Обама не рекомендовал конкретных людей, но упомянул Дэвида Плауффа, который руководил предвыборной гонкой бывшего лидера США в 2008 году. Разговор Обамы с Байденом на тему предстоящих выборов состоялся во время частного обеда в Белом доме, сообщил один из собеседников. О встрече ранее не сообщалось.

Во время обеда Обама также упомянул свою кампании по переизбранию в 2012 году, когда некоторые из его главных помощников, в том числе Дэвид Аксельрод и Джим Мессина, покинули Белый дом, чтобы взять на себя «операцию по переизбранию» в Чикаго. Байден, напротив, оставил своих ближайших помощников в Белом доме, хотя они участвуют во всех ключевых решениях, принимаемых в ходе кампании, указывает газета.

Бывший американский лидер посоветовал проводить гонку более агрессивно, чтобы быть более гибкими в условиях конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет выдвинут Трамп, рассказали источники.

В августе прошлого года WP писала, что Обама на обеде, состоявшемся в конце июня в Белом доме, предупредил Байдена о высокой поддержке Трампа среди республиканцев и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь нынешнему лидеру переизбраться на второй срок. Экс-президент отметил, что Трамп может стать гораздо более грозным кандидатом, чем демократы думают.

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Байден на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания упрекнул Трампа в «восхищении» президентом России Владимиром Путиным и назвал его угрозой демократии. «Кампания Дональда Трампа посвящена ему. Не Америке, не вам», — заявил он.

Экс-президент в свою очередь на предвыборном митинге в штате Айова назвал выступление своего соперника «жалким предвыборным мероприятием, нагнетающим страх».