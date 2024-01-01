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Тайвань захотел «мира с достоинством» после слов Си о воссоединении

Цай Инвэнь: народ Тайваня хочет мира с Китаем, но мира с достоинством
Председатель Китая в новогоднем обращении сказал об исторической необходимости объединения с Тайванем. Тайбэй заявил, что курс в отношениях с Пекином должен определяться тайваньский народом
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Тайбэй, Тайвань (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Курс Тайваня в отношениях с Китаем должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь. Об этом она сказала, комментируя новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем.

«Народ Тайваня хочет мира, но мы хотим мира с достоинством», — отметила Цай Инвэнь (цитата по Reuters).

По ее словам, Китай должен уважать итоги предстоящих выборов на Тайване, обе стороны несут ответственность за поддержание мира и стабильности. Приоритетом для Тайбэя она назвала укрепление и модернизацию обороны, включая программу создания подводных лодок (первую подлодку собственного производства Тайвань спустил на воду в сентябре 2023 года).

Президентские выборы на Тайване запланированы на 13 января. Действующий президент Цай Инвэнь не участвует в них, ранее она избиралась дважды, последний раз в 2020 году. 

Кандидатом от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) является соратник Цай Инвэнь, вице-президент страны Лай Циндэ. Он занимает жесткую позицию по вопросу о независимости Тайваня, и его избрание может привести к обострению отношений с Китаем, писал РБК. Претенденты на пост главы острова от оппозиционных Тайваньской народной партии и Гоминьдан — Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — тоже выступают против воссоединения с Китаем, но за нормализацию отношений с Пекином.

Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной»
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Власти КНР неоднократно заявляли, что Тайвань будет объединен с материковым Китаем. «Воссоединение Родины — историческая необходимость, и соотечественники по обе стороны [Тайваньского] пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения», — отметил китайский лидер Си Цзиньпин в новогоднем обращении.

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Пекин будет искренне и с максимальными усилиями стремиться к мирному воссоединению, но не обещает отказаться от возможности применения силы в случае вмешательства внешних сил, говорил ранее китайский лидер.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Тайвань Китай Цай Инвэнь Си Цзиньпин
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