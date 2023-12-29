Великобритания передаст Украине 200 ракет ПВО

Ракеты ASRAAM, установленные на истребителе Typhoon Королевских ВВС (Фото: defenceimagery.mod.uk)

Великобритания передаст Украине около 200 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) после ночных ударов, сообщается на сайте британского правительства.

«Пакет примерно из 200 ракет ПВО пополнит разработанные Великобританией системы ПВО, предоставленные Украине в конце 2022 года», — говорится в сообщении.

Речь идет о ракетах ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missiles), которые производит британский оборонный подрядчик MBDA. Эти ракеты предназначены для запуска с самолетов, включая британские истребители Typhoon и F-35, однако летом 2022 года Минобороны Великобритании и MBDA разработали системы ПВО для запусков ракет ASRAAM с земли.

Днем 29 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что прошедшей ночью были нанесены удары по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам страны. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что под обстрелом оказались Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр и другие города.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказывал о нескольких пострадавших при пожарах на складе в Подольском районе города и в незаселенном многоэтажном доме в Святошинском районе. Всего, по словам Кличко, в Киеве госпитализированы семь человек.

Российское Минобороны отчиталось о нанесении с 23 по 29 декабря 50 групповых и одного массированного удара. «По объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — уточнили в ведомстве.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.