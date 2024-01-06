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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба фразой «не кипишуйте» ответил на слова Госдепа о сокращении помощи

Кулеба отреагировал на слова Госдепа о сокращении помощи фразой «не кипишуйте»
Сюжет
Военная операция на Украине

Не нужно впадать в состоянии «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа о поддержке Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — цитирует министра «РБК-Украина». По его словам, речь не идет об уменьшении поддержки в 2024 году.

Кулеба отметил, что представитель Госдепа США Мэттью Миллер говорил о времени, когда «Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия России», однако пока Киев не на том этапе.

США пообещали поддерживать Украину, но не на уровне 2022–2023 годов
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Накануне, 4 января, Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине «сколько потребуется», но не на уровне 2022–2023 годов. По его словам, в такой помощи, возможно, не будет необходимости, поскольку основная задача для Киева — встать на ноги и возобновить военно-промышленную базу.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Вашингтон не может согласовать дополнительное финансирование для Украины на 2024 год: президент Джо Байден настаивает на выделении Киеву $61 млрд, однако республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Лидер демократического большинства Чак Шумер ранее заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул — 8 января.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Дмитрий Кулеба США Госдепартамент США военная помощь
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