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Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек

NHK: число погибших из-за землетрясений в Японии увеличилось до 110

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 110 человек, пострадали по меньшей мере 516 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти. Ранее было известно о 94 жертвах.

Согласно данным англоязычной версии канала, без вести пропавшими числятся свыше 200 человек, помощи ждут по меньшей мере 170 пострадавших. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

1 января в северо-западной части Японии произошло несколько землетрясений, самое мощное из них составило 6,1 балл. Власти объявили об угрозе сильного цунами, она была и на Дальнем Востоке России — на побережье Приморского края максимальная высота волн достигла 30 см, во Владивостоке — на уровне 10–20 см.

В результате подземных толчков обрушились десятки домов, без электроснабжения остаются свыше 60 тыс. зданий.

Теги
Япония жертвы землетрясение в Японии землетрясение
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