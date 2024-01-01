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В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек

В Японии после землетрясения под завалами оказались шесть человек

Канадзава, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Канадзава, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Вадзима, Исикава, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Осака, Япония
(Фото: Kyodo / Reuters)
Цуруга, Исикава, Япония
(Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)
Цуруга, Исикава, Япония
(Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

В городе Вадзима в префектуре Исикава на северо-западе Японии после землетрясения под завалами обрушившихся домов оказались шесть человек, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство страны.

Кроме того, после землетрясения погибли не менее четырех человек в городах Вадзима, Нанао и Сига, пишет агентство Kyodo со ссылкой на Национальное полицейское управление. Также есть пострадавшие в префектурах Ниигата, Тояма и Фукуи.

В районе Вадзима, застроенном в основном деревянными домами, после землетрясения вспыхнул масштабный пожар. В этом и других городах обрушились десятки домов. В Исикава около 32,5 зданий остались без электроснабжения.

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В девяти префектурах эвакуировали в общей сложности более 97 тыс. человек. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили все рейсы в аэропортах центральной части Японии, это затронуло свыше 2 тыс. пассажиров.

На северо-западе Японии около 16:10 по местному времени (10:10 мск) 1 января произошло землетрясение интенсивностью 7 баллов (максимальная по шкале Японского метеорологического агентства). Затем произошла серия землетрясений более слабой магнитуды. После этого последовало цунами на северо-западном побережье.

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