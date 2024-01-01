В Японии после землетрясения под завалами оказались шесть человек

В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек

Канадзава, Исикава, Япония (Фото: Kyodo / Reuters) Канадзава, Исикава, Япония (Фото: Kyodo / Reuters) Вадзима, Исикава, Япония (Фото: Kyodo / Reuters) Осака, Япония (Фото: Kyodo / Reuters) Цуруга, Исикава, Япония (Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images) Цуруга, Исикава, Япония (Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

В городе Вадзима в префектуре Исикава на северо-западе Японии после землетрясения под завалами обрушившихся домов оказались шесть человек, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство страны.

Кроме того, после землетрясения погибли не менее четырех человек в городах Вадзима, Нанао и Сига, пишет агентство Kyodo со ссылкой на Национальное полицейское управление. Также есть пострадавшие в префектурах Ниигата, Тояма и Фукуи.

В районе Вадзима, застроенном в основном деревянными домами, после землетрясения вспыхнул масштабный пожар. В этом и других городах обрушились десятки домов. В Исикава около 32,5 зданий остались без электроснабжения.

В девяти префектурах эвакуировали в общей сложности более 97 тыс. человек. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили все рейсы в аэропортах центральной части Японии, это затронуло свыше 2 тыс. пассажиров.

На северо-западе Японии около 16:10 по местному времени (10:10 мск) 1 января произошло землетрясение интенсивностью 7 баллов (максимальная по шкале Японского метеорологического агентства). Затем произошла серия землетрясений более слабой магнитуды. После этого последовало цунами на северо-западном побережье.