В префектуре Исикава в Японии произошло землетрясение

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

Высота волн после подземных толчков может достигать 5 м, предупредило Японское метеорологическое агентство. Жителей побережья и районов возле рек призвали эвакуироваться

Хонсю, Япония (Фото: NASA)

В Японии в префектуре Исикава, которая расположена на северо-западном побережье основного острова Хонсю, произошло землетрясение, передает TV Asahi.

Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Изначально магнитуду подземных толчков оценили в 7,4, позже оценку скорректировали до 6,1.

По всему северо-западному побережью страны объявлена угроза цунами. Власти предупредили, что высота волн может достигать 5 м.

По данным Японского метеорологического агентства, цунами уже достигло побережья. В городе Вадзима в префектуре Исикава зафиксировали волны высотой более 1,2 м, в городе Тояма (центре одноименной префектуры) — 80 см, в Касивадзаки в префектуре Ниигата — 40 см.

Людей, проживающих в прибрежных районах или рядом с реками, попросили немедленно эвакуироваться. Из-за подземных толчков приостановили движение на трех линиях высокоскоростной железной дороги «Синкансэн».

В середине декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. После подземных толчков обрушились десятки домов, были повреждены дороги, сети связи и водоснабжения. Погибли свыше 140 человек, пострадали около 1 тыс.