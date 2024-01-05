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Число жертв землетрясения в Японии выросло до 94 человек

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94 человек
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 94 человек, сообщает телеканал NHK.

В наиболее пострадавшей от стихийного бедствия префектуре Исикава продолжаются спасательные работы. Доступ к выжившим затруднен из-за разрушенных дорог, помощи ждут по крайней мере еще 170 человек. В изолированные прибрежные районы гуманитарную помощь доставляют морем.

4 января спасатели обнаружили живой женщину, которая находилась под завалами более трех суток. Днем ранее был спасен мужчина, которого завалило в доме в городе Судзу. 

Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
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1 января в северо-западной части Японии произошло несколько землетрясений. Они были зафиксированы в районе полуострова Ното, около острова Садо, а также в префектурах Исикава и Ниигата. После этого власти объявили об угрозе сильного цунами, которую, однако, отменили в тот же день.

В эвакуационные центры префектуры Исикава доставлены более 33 тыс. жителей. По данным местного правительства, около 68 тыс. домовладений остаются без воды. Японский премьер Фумио Кисида распорядился подготовиться к строительству временного жилья, ускорить ремонт дорог, а также улучшить санитарные условия в эвакуационных пунктах.

Теги
Япония землетрясение погибшие
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