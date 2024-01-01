В Приморье волны достигли 30 см в высоту после предупреждения о цунами

Во Владивостоке и Находке они оказались еще меньше. В самой Японии фиксировали метровые волны

Находка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На побережье Приморского края после предупреждения о цунами из-за землетрясения в Японии максимальная высота волн достигала 30 см, передает Примгидромет в своем телеграм-канале.

Во Владивостоке и в Находке волны фиксировались на уровне 10–20 см, отмечается в сообщении.

Примгидромет также опубликовал изображение датчиков уровня моря, на которых видно, что наибольшая волновая активность фиксируется в районе населенных пунктов Преображение, Рудная Пристань и Сосуново.

В ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что высота морских волн не достигла опасных значений. В то же время, по данным Примгидромета, максимальная высота может составить 1,2 м. Соответствующую информацию довели до портов, судов и администраций прибрежных районов, указано в сообщении.

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1 января серия подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю. Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 6,1. По северо-западному побережью Японии объявлена угроза цунами, по данным метеоагентства страны, оно уже у побережья. В префектуре Исикава волны достигали 1,2 м, в городе Тояма одноименной префектуры — 80 см, в Касивадзаки в префектуре Ниигата — 40 см. Позднее в стране зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,7.