 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Новый год 2024 ,  
0 

Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год
Сюжет
Новый год 2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Развожаев призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь без необходимости и напомнил о запрете на использование пиротехники. 31 декабря в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не выходить на улицу без необходимости в связи с угрозой атак в новогоднюю ночь и ближайшие дни.

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с желтым режимом [террористической] опасности. Но в эту ночь я призываю всех без необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев напомнил, что в Севастополе действует запрет на использование пиротехники, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. За нарушение предусмотрен административный штраф.

«Но речь даже не о штрафе. Поймите, что, запуская фейерверки и салюты, вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. <...> Не применяйте петарды! Взрывы и хлопки сейчас пугают людей», — добавил он.

В Севастополе 31 декабря дважды объявляли воздушную тревогу. Первое предупреждение (около 13:00) действовало примерно 20 минут, второе (в 19:00) — 13 минут. В это время также перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту.

Курские власти призвали жителей оставаться дома в праздники
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее со схожим заявлением выступил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники», — написал он. В Курской области тоже действует желтый режим террористической опасности и запрет на использование пиротехники.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Днем 30 декабря под обстрел попал Белгород. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. По данным на утро 31 декабря, погибли 24 человека, в том числе четверо детей, пострадали 108 человек. Разрушения затронули 453 квартиры.

Российское Минобороны отчиталось об ответном ударе по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове. В связи с ситуацией в Белгороде власти ряда городов полностью или частично отменили праздничные мероприятия, включая салюты. В частности, в Санкт-Петербурге отказались от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Севастополь Михаил Развожаев Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
Общество
Развожаев сообщил об уничтожении дрона над морем у Севастополя
Политика
Воздушную тревогу в Севастополе отменили через 20 минут после объявления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги Общество, 21:34
В Киевской области раздались взрывы Политика, 21:10
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире Общество, 21:08
Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь Политика, 20:46
Шойгу поздравил участников военной операции с Новым годом Политика, 20:42
Королева Дании в новогоднем обращении объявила об отречении от престола Политика, 20:38
Полиции Норвегии выдадут оружие в новогоднюю ночь Политика, 20:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Киеве допустили, что 2 млн переселенцев останутся без выплат в 2024-м Экономика, 20:20
В Испании узнали о нежелании ФИФА приглашать «Барселону» на клубный ЧМ Спорт, 19:58
В Малайзии McDonald's подал в суд в связи с бойкотом из-за Израиля Бизнес, 19:41
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Общество, 19:12
«Арсенал» проиграл «Фулхэму» и упустил шанс возглавить АПЛ Спорт, 19:09
При крушении катера в Таиланде погибла пятилетняя россиянка Общество, 19:07
В Киеве сообщили о выдаче повесток на блокпостах Политика, 19:04