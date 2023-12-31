Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год

Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь

Развожаев призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь без необходимости и напомнил о запрете на использование пиротехники. 31 декабря в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не выходить на улицу без необходимости в связи с угрозой атак в новогоднюю ночь и ближайшие дни.

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с желтым режимом [террористической] опасности. Но в эту ночь я призываю всех без необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев напомнил, что в Севастополе действует запрет на использование пиротехники, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. За нарушение предусмотрен административный штраф.

«Но речь даже не о штрафе. Поймите, что, запуская фейерверки и салюты, вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. <...> Не применяйте петарды! Взрывы и хлопки сейчас пугают людей», — добавил он.

В Севастополе 31 декабря дважды объявляли воздушную тревогу. Первое предупреждение (около 13:00) действовало примерно 20 минут, второе (в 19:00) — 13 минут. В это время также перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту.

Ранее со схожим заявлением выступил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники», — написал он. В Курской области тоже действует желтый режим террористической опасности и запрет на использование пиротехники.

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Днем 30 декабря под обстрел попал Белгород. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. По данным на утро 31 декабря, погибли 24 человека, в том числе четверо детей, пострадали 108 человек. Разрушения затронули 453 квартиры.

Российское Минобороны отчиталось об ответном ударе по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове. В связи с ситуацией в Белгороде власти ряда городов полностью или частично отменили праздничные мероприятия, включая салюты. В частности, в Санкт-Петербурге отказались от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади.