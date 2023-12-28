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Военная операция на Украине ,  
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Украина эвакуировала более 100 тыс. человек из подконтрольной части ДНР

Киев эвакуировал из подконтрольных Украине районов ДНР более 100 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Власти Украины с августа 2022 года эвакуировали более 100 тыс. граждан с подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

«В настоящее время эвакуация из Донецкой области происходит специальным поездом в Житомирскую область один раз в восемь дней. По прибытии эвакуированные получают денежную помощь», — добавили в ведомстве. Среди переселенцев — «более 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных».

В Житомирской области людей размещают в бесплатных приютах, им «оказывают гуманитарную, правовую и психологическую помощь».

Принудительная эвакуация из опасных районов относится на Украине к мерам правового режима военного положения, закон об этом Верховная рада приняла летом 2022-го. Местных жителей могут обязать выехать на безопасные территории в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов, районов возможных боевых действий.

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14 апреля Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольной Киеву части ДНР эвакуироваться, а тех, кто уже уехал, — пока не возвращаться. Ведомство объяснило, что ситуация по безопасности из-за «активных военных действий» остается «чрезвычайно сложной».

23 октября министерство объявило о принудительной эвакуации детей из региона. Из восьми населенных пунктов в занятой украинскими силами части ДНР должны быть вывезены около 250 детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

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25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки — города к юго-западу от Донецка — под полный контроль. По его словам, это снизит возможности ВСУ и позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.

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По состоянию на конец октября в пунктах временного размещения России находились как минимум 24,8 тыс. беженцев с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В основном это семьи с детьми и одинокие пожилые люди, среди них есть также инвалиды.

Беженцам с Украины российские власти предоставляют спецльготы и специальные выплаты (в том числе выплаты по 100 тыс. руб. детям, получившим ранения на территории новых регионов), а также получение гражданства в упрощенном порядке.

Теги
Украина ДНР эвакуация Донбасс
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