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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Донбассе

Власти Украины намерены вывести 250 детей из подконтрольных Киеву районов ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские власти намерены вывезти 250 детей в сопровождении их родителей или законных представителей. Ранее Киев решил эвакуировать детей из ряда подконтрольных ему территорий Запорожской области
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из контролируемых Киевом районов ДНР, говорится в телеграм-канале ведомства.

Из восьми населенных пунктов в занятой украинскими силами части ДНР должны быть вывезены около 250 детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Принудительная эвакуация пройдет до начала холодов. Сначала детей отправят в «гуманитарный хаб», а далее — в Житомирскую область.

В конце лета Минреинтеграции Украины объявило принудительную эвакуацию детей из контролируемых Киевом населенных пунктов в Запорожской области. Министерство указывало, что решение касалось Гуляйполя, Степногорска, Преображенки, Егоровки и Новопавловки. «Из-за сложной ситуации с безопасностью» оттуда запланировали эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей. Вывезти из вышеуказанных населенных пунктов также решили маломобильных граждан.

В августе власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов тогда отмечал, что в районе остаются около 12 тыс. человек.

Принудительная эвакуация из опасных районов относится на Украине к мерам правового режима военного положения, закон об этом Верховная рада приняла летом 2022-го. Местных жителей могут обязать выехать на безопасные территории в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов, районов возможных боевых действий. 

В сентябре власти Украины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на контролируемых Киевом территориях Херсонской области. Решение коснулось Понятовки, Берегового, Красного Маяка, Ольговки, Зимовника, Дудчан, Веселого, Приозерного, Токаревки, Львового и еще 21 населенного пункта.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Донбасс ДНР эвакуация Военная операция на Украине
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