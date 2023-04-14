Власти Украины призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться

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Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольной Киеву части ДНР эвакуироваться, а тех, кто уже уехал, — пока не возвращаться. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Из-за активных военных действий ситуация в безопасности <...> остается чрезвычайно сложной», — объяснило министерство, напомнив об обстрелах жилых районов и объектов критической инфраструктуры.

С 18 апреля жители региона смогут бесплатно эвакуироваться на поезде в Житомирскую область. На новом месте жительства переселенцам будут помогать, заверили в ведомстве.

19 февраля мэр Шахтерска в ДНР Александр Шатов сообщил, что в город эвакуируют местных жителей из пригородов Артемовска (украинское название — Бахмут). До этого в Шахтерск эвакуировали жителей Соледара, который находится примерно в 10 км от Артемовска. В середине января Минобороны России заявило о полном контроле над Соледаром.

К эвакуации из Артемовска призывали и украинские власти. Вице-премьер Ирина Верещук 17 февраля заявила, что в городе остаются 6 тыс. гражданских лиц, которые рискуют своими жизнями, создают дополнительную нагрузку для властей и мешают обороне города.

Бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. 11 апреля он заявил, что более 80% территории города находится под контролем российских сил.