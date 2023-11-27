В Севастополе началась эвакуация жителей затопленных после урагана домов

Губернатор: в Севастополе началась эвакуация из затопленных после урагана домов

В Севастополе проходит эвакуация жителей домов, затопленных в результате урагана. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В микрорайоне Любимовка на севере Севастополя эвакуировали десять человек, двое из них — дети в возрасте трех и девяти лет. Пять человек разместят в пансионате «Лазурь», остальные уехали к родственникам.

Из подтопленных домов на Качинском шоссе спасатели вывезли четырех человек. Эвакуация также проходит в военном городке рядом с Херсонесским маяком. Жителей отправят в пункт временного размещения.

Развожаев рассказал, что река Бельбек вышла из берегов из-за волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Спасатели не смогли сразу добраться до военного городка, поскольку дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением.

На Севастополь, а также на другие населенные пункты Крыма, Краснодарского края, Северной Осетии, Запорожской и Херсонской областей 26 ноября обрушился шторм. В Севастополе упали 63 дерева и три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств. Пострадали три человека, им потребовалась госпитализация.

В городе зафиксировали 74 аварии на сетях наружного освещения, 43 технологических нарушения в сетях электроснабжения. Произошли обрывы контактной сети троллейбусов, поэтому их движение прекратили. Развожаев объявил 27 ноября выходным днем для госорганизаций из-за непогоды.