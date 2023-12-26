Юристы заявили о проблемах беженцев из Харькова из-за особенности статуса

Беженцы из новых регионов России и из Харьковской области оказались в разном статусе - те, кто уехал из Харькова, сталкиваются с проблемами в оформлении льгот и регистрации машин, рассказали РБК юристы благотворительных фондов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Беженцы из Харьковской области столкнулись с проблемами из-за разницы статуса с приехавшими из новых регионов России, рассказали РБК представители работающих с ними благотворительных фондов.

Спецльготы, компенсации и послабления

В частности, беженцы из Харьковской области не подпадают под специальные указы или льготы, предназначенные для тех, кто жил на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей, рассказали РБК юристы благотворительных фондов.

По новым правилам выдачи маткапитала, которые начнут действовать с 1 января, претендовать на него смогут только люди, имеющие российское гражданство на момент рождения ребенка, причем ребенок должен иметь российское гражданство по рождению. Исключения сделаны только для жителей четырех новых регионов.

«То есть, семьи приехавшие (а, как правило, вынужденно покинувшие территорию Украины) с детьми, которые родились на территории Украины, далее были приняты в гражданство России, уже не будут иметь право на материнский капитал», — поясняет юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенко.

Есть также разница и при назначении единого пособия для детей, обращает внимание он. При подаче заявления на пособие необходимо подтверждать свой доход, однако в отношении жителей новых регионов не действует правило нулевого дохода — то есть, если у семьи нет за последние 12 месяцев официальных доходов, это не является основанием для отказа в оформлении пособия.

«Для жителей Харьковской области и других регионов Украины действует общий порядок — они должны показать свой доход за последние 12 месяцев, которого, как правило, ни у кого нет», — объясняет юрист.

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Кроме того, в новых регионах есть программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, а в Херсонской области жителям выдавали жилищные сертификаты. Те же, кто так же пострадал от боевых действий в украинских регионах, включая Харьковскую область, на подобные выплаты рассчитывать не могут.

С 21 декабря действует указ о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. на ребенка в случае, если он получил ранение на территории четырех новых регионов или в регионе, прилегающем к зоне проведения спецоперации. Соответственно, жители Харьковской области рассчитывать на такую выплату не могут.

«Недавно к нам на прием приходил мужчина. Во время боевых действий у него погибла жена и были ранены дети. Они получили гражданство, он оформил инвалидность старшему ребенку. Но он из Харьковской области и под действие указан не подпадает, выплату не получит» — рассказали в комитете «Гражданское содействие» (внесен в список иностранных агентов), который занимается помощью беженцам.

В начале военной операции на Украине российские войска заняли северную, северо-восточную и восточную части Харьковской области. Из крупных населенных пунктов на этой территории оказались Изюм, Купянск, Великий Бурлук, Казачья Лопань, Рубежное. Линия соприкосновения проходила недалеко от Харькова. Территория была под контролем российских войск до сентября 2022 года. 10 сентября Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма. Военные были переброшены в ДНР, а на часть занимаемых ими территорий вернулись украинские войска. Под контролем России остался участок на востоке.

В марте ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что общее число беженцев, прибывших после начала военной операции, превысило 4,5 млн человек.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РБК, что статистика по покинувшим регион с февраля 2022 года «переменчива» и общую цифру назвать сложно. «Если кто-то в первые месяцы и выехал, то спустя какое-то время эти люди возвращались назад, — пояснил он. — С сентября 2022 года территорию области, именно подконтрольную вооруженным силам России, покинуло около 70 тыс. человек. Это количество людей, которые выехали на территорию Российской Федерации. Сейчас они рассеяны по всей стране».

РБК запросил правительства приграничных регионов, на которые в первую очередь приходятся волны беженцев, сколько в их регион прибыло беженцев из Харьковской области. Так, в Брянской области в ПВР проживают 75 человек из Харьковской области, из них 22 ребенка, а с начала спецоперации в ПВР обратились 137 человек, в том числе 40 детей. Наплыв беженцев из региона там фиксировали в сентябре 2022 года, а также в феврале 2023-го. В Курской области находятся 709 человек из Харьковской области (в том числе 133 ребенка). 344 человека, прибывших из региона, живут в ПВР. Остальные регионы не смогли предоставить данные по беженцам из Харьковской области. Аппараты уполномоченных по правам человека приграничных регионов и субъектов, где принимают значительное количество беженцев, сообщили, что фиксируют единичные случаи жалоб от харьковчан. В аппарат Уполномоченного по правам человека Краснодарского края с начала спецоперации поступило два обращения, в аппарат уполномоченного Курской области — 43, при том, что от беженцев с других территорий было 426 обращений. В Ивановской области зафиксировали четыре обращения, в Ростовской области — семь, в Воронежской их не было вовсе. В основном заявители поднимали вопросы о порядке назначения пенсий, мерах социальной поддержки, в том числе назначения детских пособий, оформлении миграционных документов, трудоустройства.

РБК поговорил с двумя беженками, приехавшими из Харьковской области. Полина жила в селе недалеко от Изюма. В результате боевых действий она лишилась своего дома, также оказался разрушен и дом, где жила ее бабушка.

Полина, Харьковская область Уезжали в чем были, приехали в Россию — в кармане было 10 тыс. рублей. Хорошо, волонтеры здесь помогли с вещами. Там был свой дом, у нашей бабушки тоже был дом. От них ничего не осталось. От всего нашего села практически ничего не осталось. В конце сентября я вышла на работу няней — это было единственное место, куда меня взяли без гражданства.

Анна приехала в Россию из Купянска в августе 2022 года, чтобы получить медицинскую консультацию (у нее онкологическое заболевание). Однако обратно она уже не смогла уехать — в сентябре в Харьковской области начались активные боевые действия. Ее дом разрушен, то же самое произошло и с домом ее мамы в Купянске.

Анна, Купянск Я приехала в конце августа 2022 года. У меня инвалидность из-за онкологии, я планировала в России пройти консультацию из-за заболевания и потом вернуться обратно. Но пока была в России, в Харьковской области вот это все началось, и я так и осталась здесь. Думала, может, неделю здесь пробуду, может две, а вот как получилось… В Купянске у меня осталась мама. Ее дом разбили полностью, она чудом уцелела. У нее перелом шейки бедра, ей 80, она не может сама уехать, а денег ее вывезти нет. У меня здесь есть знакомая, я сначала жила у нее полгода, потом она меня к другим знакомым отправила, потом к третьим и так далее. Помогаю по дому за жилье. Так меня с руки на руки и передают. Мне 60 лет. Два года назад у меня был перелом шейки бедра и с тех пор я тяжело хожу, хромаю. Два часа хожу и беру палочку.

Регистрация автомобиля

Жители украинских регионов после переезда в Россию сталкиваются с проблемами в переоформлении машин, рассказал юрист фонда «Дом с маяком». «Для граждан, прибывших из Харьковской области и других регионов Украины законодательно не урегулирована возможность перерегистрировать свой автомобиль, на котором они прибыли в Россию. А это, по сути, единственное значимое имущество, которое они смогли ввезти на территорию Российской Федерации. Постановление правительства от 02.12.2022 года № 2215 лишь приравнивает такие транспортные средства для личного пользования к товарам, указанным в подпункте 47 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в связи с чем они снимаются с таможенного контроля до 01.01.2026 года», — пояснил Артюшенков.

Что касается жителей Харьковской области, то для них ПТС оформляют только в ГИБДД города Строитель Белгородской области, добавил юрист. При этом документы выдается с ограничением на право отчуждения сроком на пять лет. По его словам, в ГИБДД не объясняют, с чем связано такое ограничение.

С невозможностью оформить машину и получить российские номера столкнулась Полина. По ее словам, мужу не удается это сделать, также ни одна компания не соглашается оформить им страховку.

«Таким образом, не имея возможности оформить материнский капитал, не имея права на компенсацию за утраченное жилье, не имея права на продажу автомобиля, новый гражданин не может так просто решить вопрос с приобретением жилья на территории России», — заключил Артюшенков.

Получение гражданства

И жители регионов, подписавших договоры о присоединении к России, и жители Украины имеют право обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке, согласно указу президента № 187 от 29.04.2019 с изменениями, внесенными в июле 2022 года. Однако, как утверждают юристы, процесс получения гражданства у этих двух категорий беженцев различается.

Как рассказал Артюшенков, гражданам новых регионов достаточно подать заявление о выдаче им российского паспорта. На его рассмотрение отведено десять дней. Всего же процесс получения паспорта составляет от двух недель до месяца, включая дактилоскопию.

Украинцы подают заявление о приеме в гражданство, его рассматривают у прощенном порядке. На его рассмотрение отведено три месяца, в редких случаях могут продлить этот срок до шести месяцев. После принятия решения о приеме в гражданство человек обращается с заявлением о выдачи паспорта (срок оформления — пять дней). «К сожалению, на практике срок с момента, когда гражданин решил получить гражданство, и до момента получения паспорта гражданина России составляет шесть-семь месяцев», — уточняет Артюшенков.

Об этом же говорят и в комитете «Гражданское содействие» (признан иноагентом). Несмотря на то, что жители Украины подают заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке, по сути это все равно подача в общем порядке, например, по той же схеме, когда любой иностранец с ВНЖ после пяти лет жизни в стране подает на гражданство, отмечают там. В комитете также говорят, что заявления украинцев могут рассматривать три-четыре месяца и даже пять-шесть месяцев.

Кроме того, например, в Москве приехавшие из украинских регионов могут подавать заявление на гражданство только в едином миграционном центре в Сахарово, уточнили в комитете. Но там строгие правила заполнения документов, например, «запятая не там поставлена, не в том формате написана дата рождения», и в итоге люди могут три-четыре раза съездить в Сахарово, чтобы подать заявление, утверждают в «Гражданском содействии». Жители новых регионов подают заявление на получение паспорта в отделение МВД по месту жительства.

В то время, когда часть Харьковской области была подконтрольна российским войскам, там начали создавать пункты приема документов на российское гражданство, чтобы местные жители могли получать его в регионе. «Тем не менее процесс получения людьми гражданства у нас отлажен. Мы составляем список желающих и после централизованно вывозим людей в Россию для прохождения всех необходимых процедур. Учитывая, что желание среди наших людей оформить документ большое, приняли решение действовать именно так. Потому что не у каждого сегодня есть возможность найти средства на дорогу. На общественном транспорте до нашей области не доберешься», — пояснил Ганчев.

За последние полтора месяца паспорта получили более 200 жителей подконтрольной российским вооруженным силам территории Харьковской области, говорит он.

Регистрация по месту пребывания или жительства

После получения российского паспорта беженцам необходимо зарегистрироваться временно (по месту пребывания) или постоянно (по месту жительства). При выдаче российского паспорта жителям новых регионов автоматически переносят в него место жительства в их родном регионе, то те, кто приехал, например, из Харьковской или Сумской областей, получают пустой паспорт.

Из-за отсутствия регистрации человек не сможет претендовать, например, на региональные меры поддержки, напоминают юристы. «Например, лекарства, которые москвич с российским паспортом мог бы получать бесплатно, люди с гражданством, но без регистрации в Москве, получить не могут. Много таких вещей как инвалидность, выплаты на детей завязаны на регистрацию», — уточнили в «Гражданском содействии».

Пенсии

Долгий срок оформления гражданства тянет за собой еще одну проблему — невозможность все это время получать пенсию, так как подавать документы на назначение пенсии можно только после получения гражданства. Поэтому пенсионеры или инвалиды могут получить пенсию спустя год после приезда в Россию, учитывая время на рассмотрение документов, отмечают юристы.

В целом, пенсии — один из самых сложных вопросов, связанных с беженцами, говорят они. Большой проблемой становится подтверждение трудового стажа в случае, если у человека нет с собой достаточных документов. В этом случае помощь могут оказать специальные межведомственные комиссии, однако они есть только в четырех новых регионах. Для подтверждения сведений о трудовой деятельности заявителя рассылаются запросы по месту его прежней работы или в архивы. Однако те, кто приехал из украинских регионов, практически не имеют шансов получить ответы, так как многие организации переехали или закрылись, архивы вывезли, почтовое сообщение нарушено, а украинские организации вряд ли будут отвечать на запрос, даже если получат его.

«Действительно, многие из [переехавших в Россию жителей Харьковской области] не имеют каких-то документов или не могут подтвердить трудовой стаж. Запрашивать подтверждения на украинской стороне бессмысленно, ответа не будет. Мы, конечно, фиксируем каждый такой проблемный вопрос. Все, что не удается решить точечно или индивидуально, выносим на федеральный уровень», — сообщил Ганчев.

Если человек не может подтвердить стаж и лишается права на страховую пенсию (по старости), то остается возможность получать социальную пенсию. «Но она назначается на пять лет позже, чем возникает право на страховую пенсию, — поясняет юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенков, — Возникает определенный слой граждан, которые не имеют право на страховую пенсию, но еще не достигли возраста выхода на социальную». Социальная пенсия назначается мужчинам в возрасте 70 лет, женщинам — в возрасте 65 лет.

По словам эксперта, беженцы с украинских территорий часто сталкиваются с попытками отказать им в назначении пенсий. "Основные причины — «отсутствие информации из Пенсионного фонда Украины», «пенсионер получает пенсию на территории Украины», «пенсионер не снялся с учета в Пенсионном фонде Украины», «пенсионер не предоставил выплатное дело», «не имеет постоянной регистрации», «не снят с учета по месту жительства на Украине». Мы пишем жалобы в администрацию президента, уполномоченному по правам человека, прокуратуру и другие инстанции и многим удается восстановить справедливость, но размер пенсии — минимальный», — пояснил он.

Существуют и другие сложности. Для оформления страховой пенсии стаж граждан, которые прибыли из регионов Украины, учитывается до 1 января 1991 года, но при таком условии немногие имеют достаточный стаж, отмечает Артюшенков. Кроме того, при назначении пенсии также не учитывается размер зарплаты — эти данные есть только в выплатном деле, а его, как правило, у беженцев нет на руках.

Полина из Харьковской области рассказала, что ее свекрови, которая больна эпилепсией, не назначают пенсию по инвалидности. «Она с мая ездит. Рецепты на лекарства дают по ее болезни, а саму инвалидность не хотят подтверждать. Она трижды ездила и трижды был отказ. Врач-эпилептолог подтверждает, а МСЭ (медико-социальная экспертиза — РБК) — нет. Хотя у нее есть ее медкнижка», — пояснила она.

Анна из Купянска сказала, что подала заявление на пенсию (по старости и по инвалидности) еще два месяца назад, однако пока информации о том, что происходит с ее заявлением, нет.

Проблема с назначением пенсий по инвалидности есть, признают в фонде «Дом с маяком». Если для граждан из новых регионов документы, выданные в Украине, признаются до 1 января 2026 года, то для остальных граждан из Украины необходимо проходить медико-социальную экспертизу на общих основаниях, поясняет Артюшенков. «То есть, к сроку получения гражданства и паспорта гражданина России добавляем еще два-три месяца на установление инвалидности и оформление в связи с этим льгот (оформление полиса ОМС, прикрепление к поликлинике, обследования, направление на МСЭ и принятие им решения, подача заявление в СФР на установление пенсии по инвалидности и оформление ежемесячных денежных выплат)», — добавляет он.

РБК направил запрос о процедурах назначения пенсий в Минтруд.

Проблемы, с которыми сталкиваются жители Харьковской области, «абсолютно точно» требуют решения, считает Виталий Ганчев. «Может, и изменения законодательства. Но решать это будет уже руководство страны», — добавил он.