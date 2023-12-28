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Политика ,  
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В Молдавии разрешили совместить референдум и выборы президента

Парламент Молдавии разрешил совмещать проведение референдума и выборы президента
Фото: parlament.md
Фото: parlament.md

Парламент Молдавии разрешил проводить республиканские референдумы в день выборов, сообщил портал NewsMaker.

Согласно документу, референдум могут провести в день парламентских, президентских и местных выборов. Законодательную инициативу разработала группа депутатов от партии «Действие и солидарность» по предложению Центральной избирательной комиссии страны. Авторы поправки предлагают скорректировать понятия Избирательного кодекса, касающиеся предвыборной агитации и реестра избиркомов.

За поправку проголосовали 58 депутатов молдавского парламента из 101.

Санду объявила о референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз
Политика
Майя Санду

В марте 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в декабре Брюссель решил начать переговоры о вступлении в союз.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду попросила парламент провести национальный референдум о членстве в Евросоюзе осенью 2024 года. Она добавила, что страна сможет присоединиться к ЕС в 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то что сейчас регион не контролируется молдавскими властями. В ЕС не исключили, что вступление может произойти без Приднестровья.

27 декабря Санду уточнила, что референдум о вхождении страны в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья.

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В 1990 году об отделении от Молдавии объявила Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), независимость которой никто не признал. Она расположена преимущественно на левом берегу Днестра и включает в себя также город Бендеры на правом берегу.

Согласно административно-территориальному делению Молдавии большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.

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Теги
Молдавия референдумы Евросоюз выборы президента Майя Санду

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