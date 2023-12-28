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Постпред в Вене назвал, какая страна первой пострадает в конфликте с НАТО

Постпред в Вене Ульянов: в конфликте России и НАТО первой пострадает Финляндия
Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press
Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press

Москва не видит выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, поскольку первой в конфликте между Россией и блоком пострадает именно эта страна. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «РИА Новости».

Россия традиционно считала Финляндию «нейтральной и, в общем-то, дружественной страной», подчеркнул дипломат. Однако вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, сказал он.

«То есть ответные меры всегда найдутся. Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — добавил собеседник агентства.

США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ульянов отметил, что российская сторона не хотела бы такого исхода.

Подписание США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое предусматривает размещение в последней американского контингента, дипломат назвал «серьезным вызовом».

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. В июне российский Генштаб объявил, что Ленинградский и Московский военный округа сформируют уже в этом году. В декабре 2022 года об этой необходимости заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр сослался на «стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ» и расширение блока.

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Президент России Владимир Путин подчеркивал, что сейчас у двух стран нет никаких проблем и споров, однако они появятся в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Москва не заинтересована в том, чтобы воевать со странами блока, и не хочет портить с ними отношения, отмечал глава государства.

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