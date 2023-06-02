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В Генштабе заявили о создании в России двух армий и двух военных округов

Генерал Бурдинский заявил о формировании в России двух армий и двух военных округов
В ВС в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, Московский и Ленинградский военные округа, а также армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, сообщил генерал Евгений Бурдинский

В Вооруженных силах России в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, а также два военных округа — Московский и Ленинградский, заявил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Кроме того, будут созданы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — написал генерал.

Формирование Московского и Ленинградского военных округов министр обороны Сергей Шойгу анонсировал еще в декабре прошлого года. Такую необходимость он объяснял «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». Глава Минобороны также предлагал создать армейский корпус в Карелии.

Сейчас в России четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Тогда же Шойгу призывал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» государства увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. «Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — говорил он.

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Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в российскую армию с 1 января по 31 мая набрали более 134 тыс. человек. 19 мая он говорил, что с начала года в ВС поступили 117 400 контрактников и добровольцев.

Летом прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

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Елена Чернышова
Вооруженные силы России Генштаб военный округ
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