Путин подписал закон о повышении цены российских виз для европейцев

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Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы на получение российских виз для граждан Европейского союза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон отменил действия отдельных положений международных договоров России с Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Также он приостановил положение, согласно которому визовый сбор для въезжающих из этих стран в Россию составлял €35 и €70 при срочном оформлении.

Законопроект был внесет в Государственную думу в октябре. В сообщении на сайте Госдумы говорится, что документ вводит ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В пояснительной записке к закону говорилось, что его целью является синхронизация норм, введенных ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией, которые ранее остановили действие аналогичных международных договоров с Россией и повысили стоимость визовых сборов для россиян.

В результате на практике стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, считают авторы законопроекта.

В сентябре 2022 года совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового соглашения с Россией. Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, соглашение об упрощении визового режима «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности».

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Россия после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества, считают в Брюсселе.

В январе 2023 года консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.