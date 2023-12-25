 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Путин подписал закон о повышении цены российских виз для европейцев

Путин подписал закон о повышении стоимости российских виз для европейцев
Сюжет
Война санкций
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы на получение российских виз для граждан Европейского союза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон отменил действия отдельных положений международных договоров России с Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Также он приостановил положение, согласно которому визовый сбор для въезжающих из этих стран в Россию составлял €35 и €70 при срочном оформлении.

Законопроект был внесет в Государственную думу в октябре. В сообщении на сайте Госдумы говорится, что документ вводит ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В пояснительной записке к закону говорилось, что его целью является синхронизация норм, введенных ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией, которые ранее остановили действие аналогичных международных договоров с Россией и повысили стоимость визовых сборов для россиян.

В результате на практике стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, считают авторы законопроекта.

Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и об уроках труда
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

В сентябре 2022 года совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового соглашения с Россией. Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, соглашение об упрощении визового режима «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности».

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Россия после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества, считают в Брюсселе.

В январе 2023 года консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.

Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Теги
визы льготы Владимир Путин законы
Материалы по теме
Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы
Политика
Путин подписал указ о мерах поддержки для пострадавших от Украины детей
Политика
США выдали въездные визы российским представителям «ядерной пятерки»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 16:20
Иран пригрозил Израилю расплатой за гибелm советника КСИР в Сирии Политика, 20:42
Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц. Видео Экономика, 20:42
Reuters cообщил о переносе реструктуризации «Яндекса» на следующий год Бизнес, 20:06
Путин подписал закон о повышении цены российских виз для европейцев Политика, 20:04
Госдума рассмотрит новые правила траты маткапитала на жилье без ипотеки Недвижимость, 19:59
Лукашенко заявил о «самом шансе» для урегулирования на Украине Политика, 19:41
Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии по образцу Минобороны Политика, 19:38
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Клуб КХЛ ответил на обвинения в спортивной дискриминации игроков Спорт, 19:31
Нетаньяху приехал в Газу и сообщил о просьбе военных «идти до конца» Политика, 19:05
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации Инвестиции, 18:59
Путин поручил присвоить внеочередное звание комбату за взятие Марьинки Политика, 18:58
Военная операция на Украине. Карта на 25 декабря Политика, 18:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:55
Сможет ли чего-то добиться начавшая уличные протесты сербская оппозиция Политика, 18:54