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Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и об уроках труда

Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и обязательных уроках труда
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал законы о запрете мобильных телефонов на уроках в школе и о введении обязательных занятий по труду. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно изменениям, которые вносятся в закон об образовании, школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. Кроме того, в начальной и средней школе появятся обязательные уроки труда.

В части запрета телефонов документ вступает в силу с момента опубликования, уроки труда будут введены с 1 сентября 2024 года. 

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Фото:Екатерина Сычков / ura.ru / ТАСС

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон «Об образовании» 6 декабря.

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

«Для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребенка или просто для связи с родителями на перемене. Все, что касается учебного процесса и учебной программы, — без телефонов», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов. 

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Владимир Путин

политик, президент России

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