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Военная операция на Украине ,  
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СК заочно обвинил Буданова и других военных Украины в терактах

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Военная операция на Украине
СК заочно обвинил представителей высшего военного руководства Украины в совершении террористических актов на территории России. В ближайшее время украинских офицеров объявят в розыск и попросят суд заочно их арестовать

СК заочно обвинил Буданова и других военных Украины в терактах
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Следственный комитет предъявил обвинения в терроризме руководителю Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову, командующему украинскими ВВС Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Всех перечисленных СК назвал причастными к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве также отметили, что в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года по российским объектам было нанесено свыше 100 ударов с применением дронов.

Украинских военных обвинили заочно по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 20 лет лишения свободы). «В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в сообщении.

С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам вражеских БПЛА: по подсчетам РБК, к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области. Кроме того, дроны регулярно атакуют Крым, Московскую, Калужскую, Рязанскую и Воронежскую области.

Украинские власти неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории России. Буданов зимой говорил, что они будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.

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На фоне регулярных атак президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также желтый уровень террористической опасности в приграничных с Украиной регионах и отдельных районах. Кроме того, с минувшего лета власти начали массово вводить запреты на полеты беспилотников: к концу сентября их запретили в 67 регионах.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
беспилотники Кирилл Буданов СКР терроризм Военная операция на Украине
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