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Экс-глава СВР Украины заявил, что жену Буданова отравили мышьяком

Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью
Марианна и Кирилл Будановы
Марианна и Кирилл Будановы (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

В крови Марианны Будановой, жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, обнаружили ртуть и мышьяк, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире радио «НВ».

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. <...> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <...> нескольких сотрудников ГУР», — пояснил он.

Речь, по словам Контратюка, идет о «высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России».

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Марианна Буданова (в центре)

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами ранее сообщили источники «Бабеля», «РБК Украина» и УНИАН, позднее информацию об этом подтвердили в ГУР. Как рассказал изданию «Бабель» источник в разведке, женщину госпитализировали после «длительного ухудшения здоровья», сейчас завершается курс лечения. Источник «РБК Украина» отметил, что неизвестно, было это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Отравление диагностировали еще у нескольких сотрудников украинской разведки, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке. «Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — сказал изданию один из источников.

По предположению собеседников «Украинской правды», Буданову, «скорее всего, отравили через еду».

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Буданов в августе рассказал, что его жена живет с ним в кабинете: пара находится вместе 24/7 в целях безопасности. Марианна Буданова не работает в ГУР, с июня 2021 года она занимает должность советницы мэра Киева Виталия Кличко.

Теги
ртуть мышьяк отравление Кирилл Буданов Украина
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