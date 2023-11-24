Bloomberg сообщил о растущем давлении на Зеленского

Bloomberg: все больше украинцев готовы жертвовать территориями для мира

Запад все больше сомневается в способности Украины противостоять России, а все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира, пишет Bloomberg. Москва готова к переговорам с учетом «территориальных реалий»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Активизировать поставки вооружений Киеву могли бы успехи в военных действиях, однако из-за провального летнего контрнаступления давление на украинского президента Владимира Зеленского усилилось, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, несмотря на публичную поддержку Украины, в частном порядке многие западные чиновники выражают скептицизм относительно ее перспектив в конфликте с Россией, поскольку поставки оружия замедлились, а финансовая помощь со стороны США была приостановлена.

Другими проблемами Киева Bloomberg называет похолодание, острую нехватку боеприпасов и численного состава ВСУ.

Знакомые с планами украинского правительства источники агентства сообщили, что снижение интереса к теме Украины на Западе наблюдалось еще до войны на Ближнем Востоке. Теперь, по их словам, Киеву необходимо показать прогресс на поле боя до выборов президента США, которые состоятся через год.

Bloomberg также отмечает, что за последний год для Украины ситуация в зоне военных действий почти не изменилась, а уменьшение объемов военной помощи может вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры не с позиции силы.

По подсчетам агентства, с января по июль 2023 года США выдели Украине больше всего средств на военные нужды — €42,1 млрд. Следом идут ЕС (€40,3 млрд), Великобритания (€6,6 млрд), Норвегия (€3,7 млрд) и Канада (€1,7 млрд).

В то же время в Москве были готовы к длительным боевым действиям и сейчас пожинают плоды, рассказали источники Bloomberg. Кроме этого, опросы показывают, что все больше украинцев «приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», пишет агентство, не уточняя, о каких именно опросах идет речь.

Один из ближайших помощников Зеленского сообщил о разочаровании Киева недостаточной поддержкой со стороны Запада, а также недооценкой сил России. По его мнению, ожидания со стороны Украины также были слишком высокими.

Тезис об «усталости» Запада от конфликта на Украине за последние годы звучал неоднократно. Однако президент США Джо Байден еще в феврале исключил «усталость» НАТО от конфликта и раскол в западных государствах. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — заявил тогда он.

Секретарь украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов в сентябре отметил, что в «авторитетных и влиятельных» СМИ распространяются материалы, где говорится о возможном поражении Украины, что несет угрозу «медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи». Он призвал западные государства принять ряд мер для нивелирования «усталости» от конфликта, а также закрепить поддержку Украины в законодательстве.

Россия неоднократно заявляла, что все цели спецоперации в конечном итоге будут выполнены. Москва также осуждает поставки вооружения Украине и призывает начать мирные переговоры с учетом «территориальных реалий».