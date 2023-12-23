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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин

Мэр Лондона поддержал передачу Украине подлежащих утилизации машин
Сюжет
Военная операция на Украине
Садик Хан ранее ответил отказом на просьбу Виталия Кличко передать автомобили Украине, но теперь призывает Минтранс изменить правила утилизации и «оказать жизненно необходимую помощь украинцам». Москва осуждает поддержку Киева
Садик Хан
Садик Хан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине машин, сданных на утилизацию, изменил свою позицию и теперь поддерживает эту идею, передает The Telegraph.

Хан обратился к министру транспорта Великобритании Марку Харперу с предложением предоставить «лондонцам и другим жителям страны возможность передать Украине транспортные средства» в рамках программы по борьбе с вредными выбросами ULEZ (Ultra Low Emission Zone). По ней владельцы могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если утилизируют автомобиль, который не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды. В противном случае им грозит дополнительный налог.

В письме Харперу, которое Хан подготовил вместе с бывшим главой британского Минобороны Беном Уоллесом, предлагается изменить правила утилизации устаревших авто. Авторы выразили надежду, что глава Минтранса поддержит идею, и тем самым даст возможность британцам «получать деньги за то, что они уберут с улиц загрязняющие воздух автомобили и окажут жизненно необходимую помощь украинцам».

Telegraph узнал об отказе мэра Лондона отправить Киеву утилизируемые авто
Политика
Садик Хан

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко, ознакомившись со схемой ULEZ, в письме к мэру Лондона отмечал, что переданные Украине авто можно использовать в «различных сферах для спасения жизней и транспортировки», сообщала Telegraph. Хан в ответном послании от 12 декабря заявил, что предложение не соответствует «юридическому порогу», который требует, чтобы схема принесла пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точки зрения».

Хан столкнулся с критикой со стороны многих консерваторов, в частности, кандидата на пост мэра Лондона Сьюзен Холл. Решение Хана осудил и бывший премьер-министр Борис Джонсон, назвав его «мелким и нелепым». «Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, сейчас им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая куда более серьезна», — сказал он.

Telegraph отмечает, что с начала полномасштабных военных действий Украина получала автомобили-внедорожники от различных волонтерских организаций; машины служат для различных целей, от участия в боях до эвакуации раненых. Россия осуждает помощь западных стран Украине, заявляя, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт. При этом в Москве говорят, что поставки вооружений Киеву не изменят ход боевых действий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Садик Хан Лондон Украина Великобритания Виталий Кличко
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