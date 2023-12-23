Мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин

Садик Хан ранее ответил отказом на просьбу Виталия Кличко передать автомобили Украине, но теперь призывает Минтранс изменить правила утилизации и «оказать жизненно необходимую помощь украинцам». Москва осуждает поддержку Киева

Садик Хан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине машин, сданных на утилизацию, изменил свою позицию и теперь поддерживает эту идею, передает The Telegraph.

Хан обратился к министру транспорта Великобритании Марку Харперу с предложением предоставить «лондонцам и другим жителям страны возможность передать Украине транспортные средства» в рамках программы по борьбе с вредными выбросами ULEZ (Ultra Low Emission Zone). По ней владельцы могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если утилизируют автомобиль, который не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды. В противном случае им грозит дополнительный налог.

В письме Харперу, которое Хан подготовил вместе с бывшим главой британского Минобороны Беном Уоллесом, предлагается изменить правила утилизации устаревших авто. Авторы выразили надежду, что глава Минтранса поддержит идею, и тем самым даст возможность британцам «получать деньги за то, что они уберут с улиц загрязняющие воздух автомобили и окажут жизненно необходимую помощь украинцам».

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко, ознакомившись со схемой ULEZ, в письме к мэру Лондона отмечал, что переданные Украине авто можно использовать в «различных сферах для спасения жизней и транспортировки», сообщала Telegraph. Хан в ответном послании от 12 декабря заявил, что предложение не соответствует «юридическому порогу», который требует, чтобы схема принесла пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точки зрения».

Хан столкнулся с критикой со стороны многих консерваторов, в частности, кандидата на пост мэра Лондона Сьюзен Холл. Решение Хана осудил и бывший премьер-министр Борис Джонсон, назвав его «мелким и нелепым». «Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, сейчас им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая куда более серьезна», — сказал он.

Telegraph отмечает, что с начала полномасштабных военных действий Украина получала автомобили-внедорожники от различных волонтерских организаций; машины служат для различных целей, от участия в боях до эвакуации раненых. Россия осуждает помощь западных стран Украине, заявляя, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт. При этом в Москве говорят, что поставки вооружений Киеву не изменят ход боевых действий.