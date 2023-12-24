Рособрнадзор увеличит число заданий о спецоперации на ЕГЭ

Музаев: в будущем число заданий о военной операции на ЕГЭ увеличат

Число заданий в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по теме военной операции на Украине будет с годами увеличиваться, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий (на темы спецоперации. — РБК) будет расширяться», — сказал Музаев.

Согласно проекту демонстрационного варианта ЕГЭ по истории, в задании № 2 школьнику необходимо расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав России.

В пятом задании экзаменуемым нужно установить соответствие между событиями (явлениями, процессами) и их участниками. Среди предлагаемых вариантов есть «специальная военная операция» и «О.С.Качура» — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, полковник гвардии, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка — Ясиноватая. Качуре посмертно присвоили звания Героя ДНР и Героя России.

В апреле Рособрнадзор сообщил, что вопросы, связанные с военной операцией, включат в задания ЕГЭ после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.

В августе Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2024 года. Среди заданий в экзамене по истории были вопросы о военной операции на Украине.

Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 30 сентября 2022 года.