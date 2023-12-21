В приграничных с зоной военной операции регионах запретили пиротехнику

На время новогодних праздников торговля и использование пиротехнических изделий запрещены в нескольких регионах рядом с зоной военной операции. Ранее в некоторых из них уже были введены запреты на запуски фейерверков

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В регионах рядом с зоной военной операции ввели запрет на торговлю и использование пиротехнических изделий во время новогодних праздников. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Там «установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, речь идет о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также о Республике Крым. Ранее в Ростовской области уже были введены запреты на запуски фейерверков, аналогичные ограничения действуют и в Орловской области. Власти Ставропольского края, Крыма, Сочи и Краснодара отказались от организации массовых мероприятий и запуска салютов во время новогодних праздников.

Воронов также посоветовал остальным жителям России покупать петарды в специализированных магазинах, продавцам — разъяснять требования безопасности и правила использования этих товаров. При этом, уточнил представитель МЧС, на коробках с пиротехникой должна быть соответствующая информация о сертификатах качества, сроках годности, а также классе опасности.

Воронов напомнил, что запускать фейерверки разрешено только в специально отведенных для этого местах, которые определяют местные власти, запрещено — в зданиях, под козырьками, с балконов, а также под линиями электропередачи.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об отказе от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Он также анонсировал усиление мер безопасности в данный период.