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«Аэрофлот» урегулировал спор по четырем иностранным самолетам

«Аэрофлот» договорился с CDB Aviation о передаче прав на четыре самолета
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Аэрофлот» договорился с ирландским лизингодателем CDB Aviation о передаче российской компании прав на четыре самолета, предоставленных перевозчику в лизинг. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

CDB Aviation прекратил претензии к российской стороне как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга. Право собственности на самолеты перешло к страховой компании НСК, которая выплатила сумму урегулирования.

В «Аэрофлоте» добавили, что авиакомпания продолжает переговоры об урегулировании претензий с другими лизингодателями самолетов иностранного производства.

В сентябре «Аэрофлот» переоформил в российскую собственность 18 самолетов от ирландского лизингодателя AerCap. В октябре перевозчик завершил урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital. В обоих случаях право собственности на воздушные суда получила НСК.

В середине сентября гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что до конца 2023 года компания планирует завершить переговоры по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по 61 зарубежному самолету.

Он рассказал, что на решение споров всех российских авиакомпаний из Фонда национального благосостояния выделят 300 млрд руб., но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. По словам Александровского, лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») по итогам 2022 года получила чистую прибыль 15 млрд руб., которая «в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы».

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Аэрофлот лизинг самолет Сергей Александровский
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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