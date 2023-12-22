 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» разрешил перевозить животных в соседнем кресле

«Аэрофлот» начал тестировать услугу провоза собак и кошек в соседнем кресле
«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить домашних животных и птиц в переноске в соседнем кресле на месте у иллюминатора, если контейнер с ними весит не больше 15 кг. Услуга действует до 20 марта на собственных рейсах компании
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» решила протестировать сервис, который позволит пассажирам провозить своих питомцев в контейнере в салоне на соседнем кресле. Услуга будет доступна на собственных рейсах перевозчика до 20 марта, после чего компания может принять решение ввести ее на постоянной основе. До этого животных разрешалось провозить в салоне только в контейнере, расположенном под креслом спереди.

Согласно новым правилам, переноску можно размещать только на креслах у иллюминаторов, а в бизнес-классе на самолетах Airbus A350 разместить контейнер можно только в среднем блоке кресел на нечетных рядах. Оплачивать такое место будут по тарифу за взрослого пассажира.

Один человек может перевозить в соседнем кресле один контейнер. В переноске может быть не больше трех животных или птиц. В течение всего полета они должны оставаться в переноске.

Общий вес контейнера не должен превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера — 50х30х30 см, полужесткого — не более 50х32х30 см. Переноска должна позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. На контейнере обязательно должна быть специальная ручка или петля, которая позволит его плотно закрепить ремнем безопасности.

Пассажиру также необходимо иметь с собой не менее двух впитывающих пеленок для обеспечения чистоты сиденья с переноской.

Регистрация пассажира с животным осуществляется только на стойке регистрации. Заказать услугу можно не позднее чем за 36 часов до отправления рейса.

Минтранс рассмотрит изменение норм провоза животных в салоне самолета
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

«Аэрофлот» в 2021 году разрешил провозить с собой в салоне одно или двух животных старше шести месяцев в одной переноске, ее общий вес не должен превышать 8 кг. Всего на рейс один пассажир может взять трех питомцев.

Также перевозчик отменил запрет на перевозку на своих рейсах так называемых собак брахицефальных пород, то есть с приплюснутой мордой — мопсов, английских и французских бульдогов, пекинесов, боксеров, шарпеев и т.д.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Аэрофлот животные перевозки
Материалы по теме
Минтранс рассмотрит изменение норм провоза животных в салоне самолета
Общество
«Аэрофлот» и Ространснадзор решили изменить правила провоза ручной клади
Бизнес
«Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения суда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 17:05
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела ВСУ Политика, 20:43
Регионы получат более 360 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита Общество, 20:35
Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами 2024 года Общество, 20:32
Клуб Роналду победил команду Джеррарда в чемпионате Саудовской Аравии Спорт, 20:19
СК начал проверку видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника Общество, 20:07
Пять пожарных пострадали при атаке дрона в Донецке Политика, 19:53
Новые криптосанкции и взлет Solana. Главные события недели Крипто, 19:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Аэрофлот» разрешил перевозить животных в соседнем кресле Общество, 19:39
Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой Общество, 19:30
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России Спорт, 19:29
Двукратный обладатель «Золотой бутсы» снова стал одноклубником Месси Спорт, 19:28
«Металлург» вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ Спорт, 19:23
Инвесторы подали в ЦБ коллективную жалобу на СПБ Биржу Инвестиции, 19:19
В Москве арестовали главу крупнейшего космического НПП в России Общество, 19:02