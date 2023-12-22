«Аэрофлот» разрешил перевозить животных в соседнем кресле

«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить домашних животных и птиц в переноске в соседнем кресле на месте у иллюминатора, если контейнер с ними весит не больше 15 кг. Услуга действует до 20 марта на собственных рейсах компании

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» решила протестировать сервис, который позволит пассажирам провозить своих питомцев в контейнере в салоне на соседнем кресле. Услуга будет доступна на собственных рейсах перевозчика до 20 марта, после чего компания может принять решение ввести ее на постоянной основе. До этого животных разрешалось провозить в салоне только в контейнере, расположенном под креслом спереди.

Согласно новым правилам, переноску можно размещать только на креслах у иллюминаторов, а в бизнес-классе на самолетах Airbus A350 разместить контейнер можно только в среднем блоке кресел на нечетных рядах. Оплачивать такое место будут по тарифу за взрослого пассажира.

Один человек может перевозить в соседнем кресле один контейнер. В переноске может быть не больше трех животных или птиц. В течение всего полета они должны оставаться в переноске.

Общий вес контейнера не должен превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера — 50х30х30 см, полужесткого — не более 50х32х30 см. Переноска должна позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. На контейнере обязательно должна быть специальная ручка или петля, которая позволит его плотно закрепить ремнем безопасности.

Пассажиру также необходимо иметь с собой не менее двух впитывающих пеленок для обеспечения чистоты сиденья с переноской.

Регистрация пассажира с животным осуществляется только на стойке регистрации. Заказать услугу можно не позднее чем за 36 часов до отправления рейса.

«Аэрофлот» в 2021 году разрешил провозить с собой в салоне одно или двух животных старше шести месяцев в одной переноске, ее общий вес не должен превышать 8 кг. Всего на рейс один пассажир может взять трех питомцев.

Также перевозчик отменил запрет на перевозку на своих рейсах так называемых собак брахицефальных пород, то есть с приплюснутой мордой — мопсов, английских и французских бульдогов, пекинесов, боксеров, шарпеев и т.д.