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Технологии и медиа ,  
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Крупнейший оператор связи Украины заявил о разрушении 40% инфраструктуры

Крупнейший оператор Украины заявил о разрушении 40% инфраструктуры из-за взлома
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Крупнейший оператор мобильной связи Украины «Киевстар» потерял 40% инфраструктуры в результате хакерской атаки, передает «НВ» со ссылкой на президента компании Александра Комарова.

Комаров сравнил кибератаку на «Киевстар» с нападением палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Он упомянул «умный забор» на границе страны с сектором Газа, строительство которого завершилось в 2021 году. По замыслу израильской стороны, сооружение должно было предотвращать проникновение боевиков на территорию государства.

Однако ХАМАС, по словам Комарова, смог «найти брешь» и вторгнуться на территорию Израиля 7 октября. Похожая ситуация, по его мнению, произошла с «Киевстаром»: утром 12 декабря началась массированная атака, сработали протоколы безопасности, и компания потеряла контроль над сетью на полтора часа.

В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

У хакеров были определенные цели, одна из которых — разрушение инфраструктуры, считает президент компании. «Разрушение инфраструктуры удалось на 40%. Был очень сильно разрушен слой сети», — сказал он.

Самый серьезный удар, продолжил Комаров, был нанесен по виртуальной прослойке сети. «Было уничтожено много серверов, было затерто много данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, которые помогают системе», — сообщил президент «Киевстара».

После произошедшего компания провела восстановительные работы и справилась с ситуацией, подчеркнул Комаров.

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Утром 12 декабря в работе крупнейшего оператора мобильной связи Украины произошел сбой. Абоненты «Киевстара» пожаловались на отсутствие связи и интернета, с неполадками столкнулись также клиенты двух крупнейших банков страны — «Приватбанка» и «Ощадбанка». Кроме того, в некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Комаров объяснил сбой кибератакой.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по восьми статьям УК. В ведомстве заявили, что, по одной из версий, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Вечером 13 декабря в пресс-службе оператора сообщили, что постепенно начали возобновлять голосовые услуги, писала «Страна.ua». Комаров позднее сказал, что инфраструктуру «Киевстара» взломали через скомпрометированную учетную запись сотрудника.

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Теги
«Киевстар» оператор связи Украина хакерская атака
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